英特尔：新款平板电脑是完成销售目标重要一步

路透旧金山5月29日（记者 Noel Randewich） - 搭载英特尔(INTC.O)芯片的大品牌新款平板电脑将从6月开始上市，英特尔高管希望这些有助于该公司完成雄心勃勃的销售目标。

英特尔在移动设备上远远落后于竞争对手高通(QCOM.O)。英特尔今年的战略是亏钱卖芯片，以获取市场份额。该公司期待用户在将来折扣取消后仍会继续使用英特尔芯片。

东芝(6502.T)本周推出六款搭载英特尔芯片的平板电脑和个人电脑，其中一款使用Android操作系统，其他使用Windows。

英特尔移动客户平台总经理Erik Reid近期接受路透采访时表示，更多搭载英特尔芯片的平板电脑将从6月和7月陆续在美国上市。

5月早些时候，英特尔首席执行官Brian Krzanich对路透表示，公司有望今年达到将平板电脑芯片销量提高到4,000万个的目标。

Reid指出，在大型个人电脑品牌加大生产平板电脑的同时，英特尔预计为中国市场生产设备的小厂商将在公司今年达到4,000万芯片销量目标中发挥重要作用。

“我们有信心，但这并不是板上钉钉的事情。”（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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