英特尔发布低功耗平板处理器

路透旧金山9月27日电---英特尔(INTC.O)周四拉拢三星电子(005930.KS)和惠普(HPQ.N)等生产商，展示搭载“凌动Z2760”处理器的平板电脑，期望打入该市场。

英特尔起初并不理会苹果(AAPL.O)的iPad等平板电脑的威胁，现在希望通过结合低能耗处理器和微软(MSFT.O)的Windows 8软件赢得企业客户。後者寻求使用平板电脑，但又希望保持个人电脑（PC）的软硬件。

凌动Z2760处理器此前的代号为“Clover Trail”，专为10月底推出的Windows 8操作系统定制。搭载凌动Z2760处理器和Widows 8的平板电脑将能够使用Word和Excel等常用软件，也可以连接打印机等外接设备。

英特尔应用处理器负责人Eric Reid指出，该处理器将延长电池续航时间，连续播放流媒体高清视频的时间将可以超过10小时。

“搭载凌动Z2760处理器的平板电脑针对企业客户和笔记本替代品市场，英特尔和微软能够在这里获胜。”Moor Insights and Strategy负责人Patrick Moorhead认为。

“现在市面上的平板电脑要麽与iPad的优势竞争，要麽与Kindle Fire HD的优势竞争，他们的优势是创建内容和通过键盘和触摸屏控制。英特尔的产品将提供差异化功能，不会与苹果和亚马逊硬碰硬。”Moorhead说道。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。