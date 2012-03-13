英特尔研发网络电视--WSJ

《华尔街日报》引述熟悉内情人士报导称，全球最大晶片制造商英特尔正为消费者开发一种以网路为基础的电视服务，且已与媒体公司展开推广。报道称英特尔计划创造''虚拟有线电视营运商''，可透过网际网路提供消费者一整组电视频道。英特尔发言人不愿对报导置评。路透