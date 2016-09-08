英特尔将分拆网络安全分支 按31亿美元向TPG出售51%股权

路透9月7日 - 英特尔(INTC.O)表示将分拆网络安全分支(前称McAfee)，并按31亿美元的现金价格，向投资公司TPG出售其持有的这个分支的多数股权。

TPG将拥有这个新实体51%的股权，新公司包含债务在内的估值为42亿美元。

英特尔将保留49%的股权。

英特尔在2011年以77亿美元买下McAfee，并于2014年改名为Intel Security Group。此次售股交易预计在2017年第二季完成，完成后将恢复McAfee的品牌名称。

Intel Security的总经理Chris Young将担任新公司执行长。

公司声明稿称，Intel Security今年上半年营收增长11%至11亿美元。(完)