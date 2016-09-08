英特尔将分拆网络安全分支 按31亿美元向TPG出售51%股权

英国硬退欧担忧打压英镑 投资者期待特朗普政策明朗化
路透悉尼1月16日 - 英镑周一亚洲时段下滑至三个月新低，投资者对英国硬退欧的担忧再次升温，而候任总统特朗普就职之前美国政策不确定性犹存。
路透9月7日 - 英特尔(INTC.O)表示将分拆网络安全分支(前称McAfee)，并按31亿美元的现金价格，向投资公司TPG出售其持有的这个分支的多数股权。
TPG将拥有这个新实体51%的股权，新公司包含债务在内的估值为42亿美元。
英特尔将保留49%的股权。
英特尔在2011年以77亿美元买下McAfee，并于2014年改名为Intel Security Group。此次售股交易预计在2017年第二季完成，完成后将恢复McAfee的品牌名称。
Intel Security的总经理Chris Young将担任新公司执行长。
公司声明稿称，Intel Security今年上半年营收增长11%至11亿美元。(完)
(编译 张若琪 审校 白云)
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路透香港1月16日 - 欧洲稳定机制(ESM)总裁雷格林周一称，英国决定退出欧盟对于英国自身的影响要大于对欧洲其它国家，目前全球政治和经济不确定性正在升温。
路透伦敦1月13日 - 国际清算银行(BIS)周五发布报告称，关于去年10月份英镑闪崩可能是交易员蓄意为之这一点，几乎没有数据加以证明。该行报告另外指出了一些结构性因素。