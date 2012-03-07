英特尔云计算高端服务器芯片问世

路透旧金山3月6日电---英特尔(INTC.O)周二揭开了最新Xeon服务器芯片的面纱,之所以推出这款芯片是想利用网络云计算和社交网络推动的网络流量大增,以及智能手机和平板电脑使用率不断增长带来的优势.

英特尔负责数据中心业务的Diane Bryant告诉记者,该公司的"Xeon E5-2600"家庭处理器比原先平台的表现最高优异80%,同时能耗更低.

该芯片旨在支持英特尔估计截至2015年底数据流量每年增长33%的服务器和工作站.

英特尔已将新平台交付许多服务器制造商,该公司表示,包括惠普(HPQ.N),戴尔DELL.O,IBM (IBM.N),甲骨文 ORCL.O和思科(CSCO.O)在内的几家公司料将於周二推出Xeon支持的服务器平台.

英特尔较小的竞争对手超微半导体(AMD)AMD.N也在加大对企业处理器的投资.上周AMD宣布将以3.34亿美元收购小型服务器生产企业SeaMicro,以涉足快速、节能的服务器技术.

过去数年来AMD在服务器市场已输给英特尔,但AMD希望SeaMicro可以帮助它在海量数据中心得到低能耗解决平台.但英特尔高层人士表示,一些情况下,他们的Xeon E5平台可以较上一代产品节能超过50%.(完)

--编译 于春红;审校 吴云凌

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