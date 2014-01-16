银监会力推同业专营部门制--报载

路透上海1月16日 -21世纪经济报道周四引述知情人士消息称，中国银监会近期已向商业银行传达，同业、投资等业务可实行专营部门制，由法人总部建立专营部门单独经营，其他部门和分支机构不再经营。

报导并指出，对于辖内城商行、农商行，当地银监局称总体改革方向是，原则上风险控制能力弱的银行不能做理财业务，可以做的银行要建立风险防范隔离墙，部门和分支行只负责产品销售，不得从事产品开发。

“理财和同业不规范发展，直接助推资金空转，抬高融资成本，加大了资金期限错配和流动性风险，成为当务之急的改革事项。”报导援引地方银监局高层近期监管会议内容，并要求将理财和同业列入2014年两项改革重点。

国内银行同业业务近年来迅速扩张。数据显示，2006年商业银行各项存款占总负债比例为87.5%，同业负债比重为6.6%；截至2013年9月末，存款占比已降至82%，同业负债则大幅升至13.4%。业务暴增背后，国内银行对同业业务进行倾斜，除了总行单独设立机构，分支机构也增设部门和人员，但并非没有风险。

报导指出，上述地方银监局要求，在法人机构总部建立专门部门后，“分支机构不能做资产转让、卖出回购、买入返售等同业业务，且（分支机构）不得在银行间市场单独立户，已开立的账户要限期销户”。

“这是银监会监管意见的延伸，近期银监会提出理财业务可推行条线事业部制，由总行事业部统一设计产品，其他部门和分支行只负责产品销售。”报导援引知情人士称。

按照一家股份行资产管理部老总认为，事业部化或专营机构模式仅是银行业资产管理业务新的起点，而非终点。银行业完全可参照保险和券商的资产管理业务模式，实行独立法人和牌照制管理，这样资管的路才能走得更远。

此外，上述地方银监局还披露，部分银行还将理财资金投向了评级较低的债券，以及购买本行贷款。2014年，该地区地市监管部门将至少选择1家法人机构进行理财现场检查。

此前的中央经济工作会议后，银监会主席尚福林曾在相关会议上指出优化银行治理体系的专营机构模式设想，要求银行强化业务条线管理，推行子公司、事业部制等专营机构模式，探索信贷、理财、同业、投资、私人银行等业务分类管理，推动业务管理的专业化、规范化。（完）

(发稿 吴芳；审校 曾祥进)

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