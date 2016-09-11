专访：中国经济风险已下降 正以相当谨慎的方式前行--黑石董事长

作者 张晓翀

路透北京9月10日 - 美国私募基金黑石集团(BX.N)执行长兼董事长Stephen Schwarzman表示，中国经济风险已经下降，但仍然面临着巨大的挑战。中国政府已经做了大量工作来刺激经济，目前正以相当谨慎的方式前行。

他在接受路透专访提到，目前黑石在中国最大的投资领域仍然是房地产业务。黑石专注于从事仓储物流周期投资，源于中国大规模的网络增长后，实物商品流动同步增长产生的后勤需求。

“我们将继续投资仓储物流，也在不断推出针对中上收入阶层的商城物业项目。”他说，部分中国人正变得更加富有，这将转化成商场的销售。

中国今年上半年和二季度GDP增幅同比均为6.7%，而房地产市场的回温对上半年经济走稳显然功不可没。分析人士认为，中国经济仍将在“L型”轨道上低位运行，而决定中长期增长的关键还是供给侧改革。

Stephen Schwarzman表示，中国有较高的储蓄率，人们倾向于将储蓄投资于房地产。因为在中国，对于有流动性的人来说，基本上没有很多的替代选择。

“你可以把它放在银行作为存款，或者你可以把它放在房地产。”他称。

他认为，股市不是传统的管理流动性的场所，一般股票只占总资产非常小的百分比，而且股市看上去也有些不稳定，因为它已经显示过其自身的波动。

不过在金融要素管理方面，中国目前表现的很稳定。目前上海交易所中等规模的公司市盈率在70倍左右，以全球标准衡量，还是在比较稳定范围内的。

**收购价格高因可产生巨大协同效应**

Stephen Schwarzman认为，中国现在已经成为世界上第二大经济体，大公司开始向外外扩自己的边界，帮助中国投资者投资海外，是黑石在中国合乎逻辑的业务发展模式。

“我对此并不感到惊讶和奇怪。”不过他认为，中国企业在海外的收购多数都隐含着特定的逻辑，“对我来说很有趣的是，许多中国企业的并购案例很好的显示了中国国内某些行业正在迅速发展。”

他举例称，当安邦购买酒店并且试图购买更多酒店时，意味着中国的出境游正在爆炸式发展。当中国化工集团收购了先正达公司，表明中国人对食品感兴趣，以保证国内有足够的食品供应。

不过对于收购价格，Stephen Schwarzman认为有的价格真的很高，但他认为，有时当价格真的高时，是因为收购者能让其他公司和这家公司产生巨大的协同效应。

他介绍称，就整体而言，黑石是迄今为止中国机构在世界各地另类资产投资最大的经理人。作为黑石的一项主要业务，他认为目前还在不断的增长。

他指出，黑石正试图更全面的考虑中国的市场机会，但在部分领域，如中国住宅在去年涨幅较大，因此高价令黑石不得慎重考虑此领域市场机会。

中国大型房企万科(000002.SZ)(2202.HK)此前公告称，将由公司及合作方共同组成的有限合伙制基金的子公司收购黑石集团及其他独立第三方所持有的特定商业地产公司的股权。（完）