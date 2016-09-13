专访：汇丰零售银行部主管预计银行业者将与金融科技企业加强合作

路透多伦多9月12日 - 汇丰(HSBA.L)零售银行和资产管理部主管John Flint预计，未来几年银行业将与金融科技公司加强合作，以满足消费者不断变化的需求。

金融科技企业以前曾被视为威胁，如今银行业者却正在不断增加与他们的合作，因其想对客户在线银行业务大幅增长做出回应，并抓住新科技带来的机会。

“我认为存在很大合作空间，”Flint周一接受多伦多环球论坛(Toronto Global Forum)专访时表示。

Flint称，五年前他参加达沃斯全球经济论坛时，他就感受到金融科技企业家对传统银行的敌意和轻视，但指出此后进行的对话令状况发生改变。

“双方现在互相尊重。如果看下较小的金融科技公司就会发现，银行业正在与他们合作，从而让双方共赢，”他说。

汇丰已提列2亿美元用于科技草创企业投资。

Flint说，Apple Pay“是威胁但也是机遇”。

“我们在每个苹果(AAPL.O)想进入的市场都与其合作。他们提供我们的用户想要的技术平台和支付体验。他们从我们这儿抽租，但我们可以做更多生意，”他说。

Flint说在拥抱新科技方面，银行业已落后其他产业，因为银行业把多数注意力放在修补资产负债表，以及因应2007-09年金融危机之后更严格的监管规定。

“我们这一行似乎在过去三四年才真正惊觉新科技可有一番作为，”他说。“如果不是那场经济危机，我们肯定都会更早思考到这一点。”

Flint还说，英国公投退欧的完整意涵尚未清楚显现出来。

“我认为没有人真正明白。一切都还有不确定性，”他说。

不过他表示，汇丰将坚持2月时做出的决策，也就是即便公投结果为脱欧，汇丰总部仍将留在英国。(完)