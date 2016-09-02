专访：IMF或再度下修2016年全球增长预估 因贸易活动消沉--总裁

路透华盛顿9月1日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德表示，IMF可能再度调降其2016年全球经济增长预估，因需求疲弱，贸易和投资下滑，以及增长不均衡打压了经济前景。

拉加德接受路透专访时说，20国集团(G20)领导人需要采取更多措施刺激需求，振兴贸易及全球化，并且对抗不均衡。

一些构成全球经济重大威胁的事件虽尚未成真，比如英国脱欧可能导致的衰退、或者中国经济增长不再，但拉加德把整体前景形容为“增长小幅下滑、脆弱、疲弱、而且肯定不是由贸易推动。”

“你可以说英国脱欧并未真正引发我们原本所预期的大规模危机，你可以说中国转型进行得相当不错，你也可以说低迷的大宗商品价格已经上涨了一点点，”拉加德说。“表面看来的确如此。”

“然而，当你从经济增长前景、增长潜力、生产率的角度深入探究，我们所得到的讯号不是很好，我们将可能下修2016年经济增长预估。”

IMF将在年度会议举行前于10月初修正其“全球经济展望”报告。若是再次下修，将是约18个月来连续第六度下调。

IMF于7月下调2016年全球国内生产总值(GDP)增长预估至3.1%，2017年预估也调降为成长3.4%，分别调降约0.1个百分点，称由于受到英国退欧公投的全球不确定性影响。

拉加德表示，2017年前很可能无法完全得知英国退欧对整体经济的冲击，届时英国-欧盟未来关系的面貌才会变得较为清晰。但她也指出，英镑重挫15%导致英国人的财富受到侵蚀，此外英国消费者与企业信心数据也比较疲弱。

拉加德表示，她将于周日与周一在杭州对20国集团(G20)领导人表示，增长潜力进一步减弱，以及商品、服务、资金与人力自由流动的阻碍增多，将给所有国家带来伤害。她表示，受到贸易与创新冲击的民众需得到政策扶助，让他们能够重新接受培训并获得新技能及工作机动性。

“这是所有国家与政府应该关注及付诸行动的事情，”拉加德表示。

IMF在给予20国集团领导人的简报中表示，贸易量减少是GDP增长放慢的一大因素，简报中并呼吁各国领导人积极营造有利于贸易的环境。(完)