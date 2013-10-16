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路透中文体育短讯 | 2013年 10月 16日 星期三 11:35 BJT

国米将易主 印尼投资人接掌70%股权

Erick Thohir为首的一组印尼投资者同意买下国际米兰俱乐部70%股权，将结束莫拉蒂家族对国米的控制。成本的上涨和利润的下滑，迫使部分意大利俱乐部老板重新考虑去留问题。前意甲冠军罗马俱乐部2011年被森西家族卖给了美国投资人。有报道称前总理贝卢斯科尼也考虑卖掉他掌控的AC米兰。
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