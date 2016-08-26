（更正）专访：沙特能源部长称市场迈向正确方向 为冻产预期降温

(更正：第一段译文中的“该国”有误，应为“全球主要产油国”。)

路透洛杉矶8月25日 - 沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)周四对路透表示，“市场已迈向正确的方向”；此番言论令全球主要产油国下月冻产的预期随之降温。

“除了让市场供需力量自行发挥作用以外，我们相信毋须对市场进行重大干预，”他在美国-沙特商业协会发表演说后接受访问称。

国际能源论坛(IEF)将于9月26-28日在阿尔及利亚举行，石油输出国组织(OPEC)成员国将于场边进行会谈。

上周油价上涨部分是因为对冻产的预期，但过去几天，这样的希望已见消退。

这是法力赫在过去几周冻产议题浮上台面后的首度公开谈话，他表示OPEC对于冻产还没有任何具体的讨论，即使全球供应仍位于高水平。由于提及市场的重新平衡与需求稳定，因此法力赫的说法暗示达成协议的机会极低。

指标布兰特原油自1月来已强劲反弹，但难以维持在每桶50美元以上水平。沙特日产量近期触及纪录高位，包括伊朗等其他OPEC会员国也表示将增加产量。

全球最大石油出口国沙特从6月起开始增产，以因应国内季节性需求与出口需求增加。法力赫并未提及是否有一个稳定市场所需的具体产量水平。

沙特7月原油日产量1,067万桶，为历史最高水平；法力赫周四表示，目前产量维持在该水准附近，不过他未提供8月产量的具体数据。

法力赫发表评论后，布兰特原油期货回吐部分升幅，20分钟内回落达0.35美元或0.7%，之后有所回升，最后收涨0.62美元，或1.3%，结算价报每桶49.67美元。

法力赫表示，尚未开始讨论冻产的具体产量水准。

“目前到阿尔及尔开会之间若有共识浮现，沙特将与以往一样在这些讨论中发挥积极作用，我们将愿意参与。”他周四称。(完)