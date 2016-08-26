（更正）专访：沙特能源部长称市场迈向正确方向 为冻产预期降温

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
(更正：第一段译文中的“该国”有误，应为“全球主要产油国”。)
路透洛杉矶8月25日 - 沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)周四对路透表示，“市场已迈向正确的方向”；此番言论令全球主要产油国下月冻产的预期随之降温。
“除了让市场供需力量自行发挥作用以外，我们相信毋须对市场进行重大干预，”他在美国-沙特商业协会发表演说后接受访问称。
国际能源论坛(IEF)将于9月26-28日在阿尔及利亚举行，石油输出国组织(OPEC)成员国将于场边进行会谈。
上周油价上涨部分是因为对冻产的预期，但过去几天，这样的希望已见消退。
这是法力赫在过去几周冻产议题浮上台面后的首度公开谈话，他表示OPEC对于冻产还没有任何具体的讨论，即使全球供应仍位于高水平。由于提及市场的重新平衡与需求稳定，因此法力赫的说法暗示达成协议的机会极低。
指标布兰特原油自1月来已强劲反弹，但难以维持在每桶50美元以上水平。沙特日产量近期触及纪录高位，包括伊朗等其他OPEC会员国也表示将增加产量。
全球最大石油出口国沙特从6月起开始增产，以因应国内季节性需求与出口需求增加。法力赫并未提及是否有一个稳定市场所需的具体产量水平。
沙特7月原油日产量1,067万桶，为历史最高水平；法力赫周四表示，目前产量维持在该水准附近，不过他未提供8月产量的具体数据。
法力赫发表评论后，布兰特原油期货回吐部分升幅，20分钟内回落达0.35美元或0.7%，之后有所回升，最后收涨0.62美元，或1.3%，结算价报每桶49.67美元。
法力赫表示，尚未开始讨论冻产的具体产量水准。
“目前到阿尔及尔开会之间若有共识浮现，沙特将与以往一样在这些讨论中发挥积极作用，我们将愿意参与。”他周四称。(完)
(编译 龚芳/陈宗琦/张若琪 审校 郑茵/杜明霞)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。