专访：瑞典总理称英国要享有欧盟市场完全准入 须开放本国市场

路透斯德哥尔摩9月7日 - 瑞典总理略夫文(Stefan Lofven)周三称，如果英国拒绝按规定向欧盟公民开放劳动力市场，那就不可期望获得欧盟单一市场的完全准入。

英国是瑞典第四大出口市场。瑞典与英国原本在降低欧盟内部贸易壁垒并简化官僚体制方面，一直是亲密盟友。但略夫文称，英国一旦离开欧盟就不能期望得到相同待遇。

“你无法令商品和服务、资本以及人员自由流动，”略夫文告诉路透。“欧盟不是那样运作的，非成员国的待遇将有差别。”

英国脱欧事务大臣戴维斯周一表示，英国迫切希望与欧盟达成一项“独有的”协议，以便恢复主权、减少移民数量并在脱欧之后仍然可以发展与欧盟的贸易。

但欧盟国家领导人警告英国，如果想继续享有欧盟市场的自由准入，就不能对需要遵守的规则挑挑拣拣。

略夫文称，英国和欧盟应协作实现英国成功退欧。

他表示，现在还不急于开始谈判，但空窗期不可永远持续下去。(完)