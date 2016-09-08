专访：瑞典总理称英国要享有欧盟市场完全准入 须开放本国市场

英国硬退欧担忧打压英镑 投资者期待特朗普政策明朗化
路透悉尼1月16日 - 英镑周一亚洲时段下滑至三个月新低，投资者对英国硬退欧的担忧再次升温，而候任总统特朗普就职之前美国政策不确定性犹存。
路透斯德哥尔摩9月7日 - 瑞典总理略夫文(Stefan Lofven)周三称，如果英国拒绝按规定向欧盟公民开放劳动力市场，那就不可期望获得欧盟单一市场的完全准入。
英国是瑞典第四大出口市场。瑞典与英国原本在降低欧盟内部贸易壁垒并简化官僚体制方面，一直是亲密盟友。但略夫文称，英国一旦离开欧盟就不能期望得到相同待遇。
“你无法令商品和服务、资本以及人员自由流动，”略夫文告诉路透。“欧盟不是那样运作的，非成员国的待遇将有差别。”
英国脱欧事务大臣戴维斯周一表示，英国迫切希望与欧盟达成一项“独有的”协议，以便恢复主权、减少移民数量并在脱欧之后仍然可以发展与欧盟的贸易。
但欧盟国家领导人警告英国，如果想继续享有欧盟市场的自由准入，就不能对需要遵守的规则挑挑拣拣。
略夫文称，英国和欧盟应协作实现英国成功退欧。
他表示，现在还不急于开始谈判，但空窗期不可永远持续下去。(完)
(编译 王琛；审校 徐文焰)
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