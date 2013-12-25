科技产业：华为与InterDigital就专利费纠纷达成和解

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透12月24日 - 美国专利授权公司InterDigital 周二表示，与中国网络设备制造商华为的专利费纠纷达成和解。
InterDigital股价在美股盘前一度大涨15%，至33.03美元，终场收报29.92美元，上涨4.18%。
两家公司表示同意通过有约束力的仲裁解决纠纷，预计在2014年底之前完成。
InterDigital在一份提交给监管机构的文件中称，双方将撤回相关诉讼，包括美国国际贸易委员会(ITC)的两项调查，另外还将撤回在美国地区法院的诉讼。
华为也将撤销对InterDigital的多起反垄断投诉，但不包括在中国发改委的一起投诉。中国发改委正在调查InterDigital是否违反了中国的反垄断法。
华为称，InterDigital向该公司收取的专利使用费远高于对苹果 和三星电子 的收费水准。
上周美国国际贸易委员会裁定，华为、诺基亚 和中兴通讯 未侵犯InterDigital的手机专利。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。