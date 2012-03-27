巴曙松：利率市场化可选中小银行试点

据《中国经济时报》周二文章，国务院发展研究中心金融研究所副所长巴曙松日前撰文称可选择风险控制能力较强、定价水平较高的中小银行作为利率市场化推进试点，并采取逐步放宽利率浮动区间的方式进行。他指出这能使中小银行提前适应利率市场化过程中的风险和压力，有助於总体风险控制。路透