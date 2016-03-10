原物料的报复反弹--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自3月10日出版的当期「老谢开讲」专栏)

今年元月二十九日，日银总裁黑田东彦突然宣布日本将采行负利率政策，成为亚洲第一个执行负利率的国家。黑田祭出这个大动作，原意是在刺激正在走强的日圆再度回软，也让正在回档中的日本股市重新找到新的助力与活水。

岂料日圆只走贬几天，就在台湾的农历春节假期这段期间，日经指数暴跌三○三九．六点，而日圆居然写下一一一．○六日圆兑一美元的新低价，日本的金融市场方向与黑田期待完全相反。

**日本负利率影响，全球债市趋多头**

事后日本野村总研的首席经济学家辜朝明在接受《财讯》双周刊访问时，就直言负利率是行不通的。他认为日本从九○年代来，一直在处理资产负债表衰退的问题，不管利率有多低，私人部门都不敢再去借钱，这表示货币政策和刺激借贷之间已经没有关联；而负利率让拥有资本的一方，连最后一块面包都消失了，黑田的负利率政策没有撑起日股，并让日圆大贬，却造就了放钞票的保险箱在二月销售大幅成长二五○％。这个时候全世界都在大谈黑天鹅。

但是日本端出了负利率之后，日本五年期以下公债殖利率全部变成负数，十年期公债殖利率变零；德国八年期以下公债殖利率变成负数，十年期公债殖利率也低到只有○．一六八％；法国则是六年期以下殖利率全变负数，日本负利率带动债市多头。此时中国人行再度宣布降准，市场更期待欧洲央行进一步宽松，甚至大声嚷嚷的美国，进一步升息也变得没有声音，于是二月以来，全球金融市场再度出现几个重大转折。

首先是资金再度重返风险性资产，根据研究机构EPFR统计二月二十四日到三月二日全球基金的资金流向，这一周股票型基金出现六．二二亿美元的资金净流入，这是九周来首度资金净流入，债券型基金净流入更高达五十七．八亿美元，其中美国高收益债券型基金净流入五十二．七亿美元，创了○三年以来最大规模。美国以外地区高收益债也有五．六九亿美元资金净流入，新兴市场债券型基金也有四．八亿美元净流入。

公债殖利率负数交易，除了代表资金集体奔向保守性资产外，黑田的大动作也催化了全球资金重新再配置。此时最早翻转的是黄金、白银、白金等稀有金属。从有钱人的角度来看，各国竞相采取货币手段，印钞票救经济几乎变成了国策，此时不能大量增加供给的稀有金属价值就高过纸币，黄金等稀有金属再度翻身。

金价在一一年一度大涨到一九二三．七美元，此后持续回落，去年十二月金价又创了一○四六．三美元新低。但从这里起，金价反弹涨幅已高达二二．二％，这段期间白银从十三．六七美元涨到十五．九四美元，也有一六．六％的涨幅，白金从八一一美元涨到一○○二美元，涨幅也有二四％，黄金等稀有金属的强力反弹，代表对各国央行大印钞票的反扑。

而日本实施负利率以来的这一个半月当中，全球金融市场至少出现了几个惊人大变化，一个是美元走软，全球汇市变天；二是油价大反扑，美国页岩油业者宣布减产，沙乌地阿拉伯等产油国决议冻产，油价出现惊人大反弹；三是中国对过剩产能减产，由发改委发出决议减产，铁矿石今年以来已大涨二二％，铁矿石走高，也使得波罗的海乾散货指数（BDI）从二九○点反弹到三五四点。

美元走软，牵动全球汇市，油价走高，也使全球主权基金抛股压力减轻，全球股市纷纷出现反弹，而原物料走高，也使原物料生产国瞬间改变颓势，汇市、股市都走扬，最具代表性的是巴西。上周巴西政府调查前总统鲁拉涉及最大石油公司Petrobras贪污案，住处被搜索，又被逮捕，这本是震惊巴西政坛的最大风暴丑闻，但巴西股市在当周却大涨七四九一．七九点，涨幅高达一八％。从日本祭出负利率以来，巴西股市从三七○四六．○六点大涨到五○○二三．七五点，涨幅居然高达三五％，原物料急跌，巴西有五成产品输往中国，是受创最深的国家，巴西币兑美元一度贬值到四．二四四，如今居然回升到三．六三四，这个股汇市双涨现象，使巴西在今年二月以来成为全球最醒目的市场，是真正谷底大翻身的国家。

**沙国俄罗斯冻产，促成油价大反弹**

日本实施负利率改变了全球资产配置，这当中美元弱势刺激原物料走高，产油国冻产，油价绝地大反弹，再到中国积极面对过剩产能，带动铁矿石等原物料大反弹，这是眼前世界经济的大事。

先从油价走高来看，三月七日美国能源局（EIA）预测美国四月页岩油产量将较三月下降十．六万桶到四八七．一万桶，Baker Hughes在三月五日公布美国作业钻油机数量下降八台到三九二台，创了○九年以来新低。加上沙国、俄罗斯冻产立场坚定，促成油价大反弹，到三月四日为止的当周，纽约油价单周大涨七．九％，来到三十五．九二美元，是难得的当周最大涨幅。

今年二月十一日纽约油价最低跌到二十六．一九美元，北海油也写下二十七．一美元的新低价，如今这一个月来，纽约油价弹升四五．五％；北海布兰特弹升到四十一．○四美元，弹幅高达五一．四％，油价在最悲观的时候，高盛看二十美元，苏格兰皇家银行看十五美元，渣打最低看十美元，如今油价挺进四十美元，这也使得产油国的财政困窘压力大为纾解，油国股市纷纷弹升，像阿布达比股市从三七五六．四三点反弹到四五六六点，杜拜股市从二六一二．六五点反弹到三三八六点，沙乌地阿拉伯股市从五三四八．六一点反弹到六四一八．四一点。

对油价最敏感的俄罗斯，今年也出现大逆转的现象，卢布一度急贬到八十五．八六五，如今逐渐回升到七十一上下，而俄罗斯股市今年已反弹一○．八五％，在全球股市中的表现勇冠三军，上周俄罗斯股市大涨八．○二％，涨幅仅次于巴西。

油价大反弹，纾解了二○一六年大家心中最大黑天鹅的疑虑，接着来看，美元的弱势，也给新兴市场的窘况得到纾解，一五年美元强势成了市场最大共识，全世界大家共同看好美元，资金往美元资产移动是主流，设若一六年在美元强势的基础上，美元进一步走高，那么全球金融市场可能更加风声鹤唳，但黑田负利率造成的资金配置，让美元指数连两月走低。

**原物料生产国货币，从谷底回升**

三月美元指数在九十七左右，美元逐渐走低，也使全球汇市出现新变化，尤其亚币纷纷出现强烈升值走势。

今年人民币因为外汇存底大规模流失，一度急跌到六．六二八兑一美元，最近稳住跌势，一度升值到六．四九二；新台币也从三十三．八三八回升到三十三．○六二；东协货币纷纷出现贬后急升，像印尼盾从一四七九三兑一美元回升到一二七八八，拉升了一三．五％；去年很弱势的马币也从四．四七八回升到四．○上下，新加坡币从一．四四四回升到一．三八。币值回升也使东协各国股市出现绝地大反攻，今年印尼、泰国股市表现都相对出色。

美元走低，使得原物料生产国货币逐渐探底回升，像南非币兑美元最惨跌到十七．四三七，如今回升到十五．二三；加币最低跌到一．四六八，如今回升到一．三二六三；最具代表性的原物料生产国澳洲与纽西兰，今年币值也跟着走高，其中澳币从○．六八反弹到○．七四七九；纽币也从○．六二三弹升到○．六八，纽西兰股市今年走势也格外抢眼。

**中国解决过剩产能，带动铁矿石价格**

而把全球原物料推进一大把的是中国，中国发改委在两会之后表示，将扩大解决产能过剩的问题，五年之内将去掉钢铁产能一至一．五亿吨，三到五年内要退出煤炭产能五亿吨、减产重组五亿吨。这项重大宣示，使得上海、大连期货交易所的铁矿石、钢铁等基础金属全都涨停封盘，中国铁矿石期货报价大涨五％，来到四○七元人民币，创了六个月新高。

这段期间，镍的报价从八二四○美元拉升到九○○○美元以上，铜价也从四三五二美元拉升到五○○○美元左右，最具代表性的是BDI指数从谷底弹升，在四个月暴跌六五％后，一直到二月稳住跌势，指数最低跌到二九○点，如今弹升到三五四点，弹幅也有二二％。

在原物料杀戮的时代，BDI指数从一一七九三点重挫到二九○点，跌幅高达九七．五三％，这恐怕是人类史上罕见的跌幅。这回BDI指数从谷底爬升，未来的持续力是全球经济的观察指标，因为山有多高，谷有多深，BDI指数跌到只剩下最高点不到三％，这么深的跌幅，会有多大反弹力道？这是全球经济值得观察的指标。

到目前为止，全球实体经济表现仍十分脆弱，美国元月出口仍衰退二．二％，全球出口仍持续衰退，此时原物料跌势开始踩煞车，这会不会是一六年全球经济翻转的第一道曙光？值得细细看下去，所以往下看，美元指数从一四年以来，上扬了一九％，未来美元若放软，这会给其他新兴市场带来一些曙光，原物料反弹，也代表中国重组过剩产能出现曙光。

从美元走低，油价大涨，铁矿石出现涨停板，新兴市场股汇市双涨，然后是BDI强弹，VIX恐慌指数回落到十六．六八点，这是日本实施负利率以来全球资金转向出现的新讯号，相较于今年元月的全世界黑天鹅满天飞景象，此时的世界经济已不再那么恐慌，这也是二月以来全球金融市场从压力转为舒坦的背后底蕴，而躺在地上多年的全球原物料股，挟着这一波报复性反弹，行情可能比预期大一些！ (完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。

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