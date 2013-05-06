利率是否调整不是单一因素决定--央行官员

路透香港5月6日 - 中国央行官员周一对路透表示，是否调整利率不是单一因素决定的，必须要综合考虑物价、经济活力和流动性三方面的因素；而利率市场化也是降低企业融资成本的一种手段。

周日午后，市场盛传中国央行可能于当日宣布上调存款准备金率并下调基准利率。并有分析指出，此举是为应对中央政治局此前提出的“稳住宏观、放活微观”的精神。

“目前是存在企业融资成本过高的问题。但只靠降息并不能完全解决这个问题，是否降息需要考虑物价、经济活力和市场流动性这三个因素。”上述央行官员称。

他举例说，调整利率的三个因素要综合起来看，不能只考虑一种需求情况。“比如物价低但市场的流动性很高时，或者物价低但经济却很热时，或者经济虽然冷但物价却很高时...这些不同的情况都可能导致利率调整时很慎重。”

中央政治局于4月25日召开经济工作会议，指出对目前的形势即要充分肯定取得的成绩，又要清醒看到存在的问题，未雨绸缪，加强研判，宏观政策要稳住，微观政策要放活，社会政策要托底。

**利率市场化是降低融资成本的手段**

该位央行官员并表示，利率市场化是顶层设计的政策导向，未来会进一步推进。而利率市场化也有利于降低融资成本。

“利率市场化的结果必须是利差缩小，直白地说就是银行让利给个人和企业，从而间接降低了企业的融资成本。”他称。

他还表示，企业融资难不仅仅是成本问题，目前已将贷款利率浮动区间下调到基准利率的0.7倍，但执行这一利率的很少，说到底还是垄断的原因。

“解决办法还是只有靠发展直接融资市场，以及长期来看，还要引进民间资本。”他认为。

根据央行货币政策执行报告显示，去年该政策公布后，各月贷款利率下浮的仅约10%左右，且都分布在0.9-1.0的区间内。（完）

(记者 毕晓雯; 审校 杨淑祯)

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