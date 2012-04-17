利率汇率改革与资本账户开放需协调推进--人行课题组

路透北京4月17日电---中国央行调查统计司课题组发布报告称,利率、汇率改革和资本账户开放不是简单的先後关系,而是循序渐进、协调推进的关系.中国应抓住有利时机,积极推进资本账户基本开放,同时进一步推进利率市场化和汇率形成机制改革.

报告并表示,当前中国加快资本账户开放正处於难得的战略机遇期,过剩的产能、雄厚的外汇储备和西方金融机构和企业的收缩,都为中国投资创造了条件.

其次,人民币国际化正处於难得的战略机遇期.开放资本账户,拓宽人民币流入、流出渠道,将进一步提高人民币在国际贸易结算及国际投资中的地位,也将进一步促进香港离岸市场建设,加快离岸人民币金融工具创新.可以设想,随着人民币国际计价、国际支付以及国际投资等职能逐步实现,人民币成为国际储备货币将为时不远.

报告称,中国当前需要进一步推进利率市场化、汇率形成机制改革等各项金融改革,渐进审慎开放资本账户,将开放的风险控制在最小范围.

虽然加快推进资本账户基本开放,不需要等待利率市场化、汇率形成机制改革或者人民币国际化条件完全成熟,但这绝不意味着利率市场化、人民币汇率形成机制改革不向前推进.利率市场化、汇率形成机制改革、人民币国际化与资本账户开放是循序渐进、协调配合、相互促进的关系,具体的改革开放措施应该成熟一项,推进一项.

中国央行近日在汇率改革上又迈进一步,自4月16日起,将银行间即期外汇市场人民币兑美元交易价浮动幅度限制由千分之五扩大至百分之一.(完)

--发稿 李然; 审校 林高丽

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