利差交易势将重新流行 日圆或进一步下跌

* 日本央行可能维持宽松政策立场,美国经济则出现复苏迹象

* 美国公债收益率上涨,较两年期日债利差扩大

* 日本投资者减少外汇对冲操作,可能打压日圆

* 出口商卖盘减少与燃料进口大增令日圆承压

路透东京3月26日电---美国债券收益率大涨,日本实施超宽松货币政策,使得日圆利差交易重新流行起来,日圆可能进一步走跌,而此前已经创下三年来最大的两个月跌幅.

早在2005-2008年,日圆就曾是广受青睐,成本低廉可用於买入高收益资产的全球融资货币,後来全球金融危机爆发,投资者才纷纷退出利差交易.

现在随着全球经济复苏的动能缓慢增强,欧债危机似乎也脱险,交易商再度指望通过抛售低息日圆,筹资现金,投资高风险,高回报的资产.

直到3月中旬前,美国和日本利差一直在缩窄,地缘政治风险也让投资者惴惴不安,很多投资者怀疑日圆利差交易能否在雷曼兄弟破产之後首次实现东山再起.

但近几个月不断传出有关美国经济的向好消息,交易商预计利差交易势将重新流行,而且这次可能会一直流行下去.

"我们走出了一段长时间保持强烈避险意愿的时期,央行注入的流动性最终发挥了效果.这就是为什麽日圆利差交易是个不错选择的原因,"Aviva Investors外汇管理主管Pierre Lequeux说.

"看看年初以来所有日圆交叉盘的表现.它们都大幅上涨,因为长期投资者不得不撤离债市,寻求更高的风险溢价."

美国短期债券收益率上涨,降低美元做为融资币的吸引力,使得日圆成为主要备选.日本央行2月令人意外的政策决定,暗示央行还将更加激进地放宽政策,巩固了前述预期.

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**日圆空头**

诚然,眼下美国和日本的利差仍然很小,不足以直接刺激投资者卖出日圆并买入美债,但利差存在进一步走阔的可能,继续对日圆构成压力.相应地,投资者将更倾向於卖出(日圆),买入较高收益的货币.

一部分交易商表示,这种情况已经拉高新西兰元等成长题材货币兑日圆的汇价.今年以来新西兰元兑日圆大涨了11.3%,而兑美元仅上涨5.1%.

"在流动性充沛的环境下,而且鉴於过去两年里日本投资者一反常态地没在海外积极活动,2012年应会是日圆利差交易之年."荷兰国际集团(ING)驻伦敦的外汇分析主管Chris Turner表示.

"我们目前预计,随着美联储收紧政策的预期逐渐建立,到2012年底美元/日圆将在85,2013年会升至95."他所指的是,有观点认为若美国经济持续改善,美联储可能早于预期退出超宽松政策.

日圆兑美元周一在82.60附近交投,今年迄今下滑了逾7%.

今年稍早,野村证券外汇策略部全球主管Jens Nordvig曾建议做空日圆兑新西兰元和加元.

"最近美国(公债)利率的变动给传统融资货币带来压力,日圆兑美元已经大幅走弱."他说.

美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,3月13日止的当周,投机客的日圆空仓增加逾一倍,比日圆多仓规模高出约64亿美元--这是去年4月以来最高的日圆净空仓水准.

相比之下,2007年6月底时日圆净空仓达到约190亿美元.当时CFTC的日圆空仓数量触及历史高位,美元则见顶回落,此前美元在两年半时间里已上涨约20日圆,部分就是因为利差交易的盛行.

**日本央行的买债举措**

由於全球冒险意愿普遍改善,两年期美国公债收益率在3月触及0.414%的八个月高位.但仍只有一年前水准的一半,这表明该收益率还可能继续上涨.

相比之下,自从日本央行在2月14日表示将把购债规模再扩大10万亿(兆)日圆,放宽货币政策以来,两年期日债收益率一直持於0.110%下方.

日本央行此前还设定了1%的通胀目标,表明其遏制通缩的政策更加果断.

"日本央行的举措改变了市场人气,正是在这点的帮助下,利差走阔,"三菱东京日联银行高级外汇分析师Sumino Kamei表示.

根据计划,日本央行通过买入距离到期日两年以内的债券,有效地压低了较短期公债的收益率.相反,美联储却通过卖短买长(扭转操作,twist operation),卖出短债.

结果就是,美国/日本两年期公债利差在3月一度走阔至28.9个基点,为2011年7月以来最阔.而在日本央行放宽政策之前,该利差还只有约10个基点.

从历史经验看,日圆和美国/日本公债利差的关系密切,这表明利差走阔将帮助推高美元/日圆汇率.

**减少对冲操作**

美债收益率摆脱历史低位,也可能促使日本机构投资者解除针对其庞大海外债券持仓的货币对冲,对美元更加有利.

除此之外,新加坡一位大型日系银行的交易员表示,日本寿险业者从4月开始可能会更积极建立外汇曝险部位,特别是他们迄今一直保持很高的汇率风险对冲比率.

巴克莱资本国际分析师山本雅文预估,如果"寿险业者"降低对冲比率10%,可能激起相当於1.25万亿日圆(152亿美元)的美元买盘.

"相较于利差,或许因日本相关因素导致的(日圆)进一步走软更能助长利差交易,"山本雅文说.他在本月初时将三个月後美元目标价提高至88日圆.(完)

--编译 白云/洪曦/丁琦/李婷仪;审校 田建华/隋芬/程琳

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