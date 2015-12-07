张高丽：京津冀发展要从交通、生态、产业领域率先突破

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--1月20日
路透1月20日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.8858人民币)
路透北京12月7日 - 中国国务院副总理张高丽周一称，京津冀发展要实施创新驱动发展战略，持续推进交通、生态、产业三个重点领域率先突破，制定重大项目滚动计划，促进合理有效投资建设。要抓紧出台控增量、疏存量政策，深入谋划和科学论证承接平台规划建设，有序疏解北京非首都功能。
新华社援引他在京津冀协同发展工作推进会议上表示，京津冀发展要编制实施好京津冀“十三五”(2016-2020年)规划，通过科学合理总体布局，努力推动三地“一张图”规划、“一盘棋”建设、“一体化”发展。
张高丽强调，京津冀发展要充分认识大气污染防治的长期性、复杂性和艰巨性，加强联防联控，坚持不懈打好大气污染防治攻坚战和持久战，要突出绿色、宜居、人文、智慧发展，注重创业就业与居住功能均衡，高水平规划建设北京市行政副中心。
他并指出，京津冀发展要合力推进社会事业发展，实施精准扶贫、精准脱贫，办好一批民生实事。要强化体制改革、创新驱动、试点示范三个关键支撑，积极稳妥实施重点领域改革，推动京津冀全面创新改革试验区建设。（完）
(发稿 张晓翀；审校 张喜良)
路透1月20日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.8858人民币)
路透北京1月20日 - 中国股市沪综指周五收升。分析师表示，今日公布经济数据略偏好，对市场情绪有所提振，大盘延续反弹行情，对已破位的技术指标进行修复。但春节长假临近，投资者交易意愿逐渐减弱，料节前仍以低位震荡为主。
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。