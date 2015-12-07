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中国财经 | 2015年 12月 7日 星期一 18:54 BJT

张高丽：京津冀发展要从交通、生态、产业领域率先突破

路透北京12月7日 - 中国国务院副总理张高丽周一称，京津冀发展要实施创新驱动发展战略，持续推进交通、生态、产业三个重点领域率先突破，制定重大项目滚动计划，促进合理有效投资建设。要抓紧出台控增量、疏存量政策，深入谋划和科学论证承接平台规划建设，有序疏解北京非首都功能。

新华社援引他在京津冀协同发展工作推进会议上表示，京津冀发展要编制实施好京津冀“十三五”(2016-2020年)规划，通过科学合理总体布局，努力推动三地“一张图”规划、“一盘棋”建设、“一体化”发展。

张高丽强调，京津冀发展要充分认识大气污染防治的长期性、复杂性和艰巨性，加强联防联控，坚持不懈打好大气污染防治攻坚战和持久战，要突出绿色、宜居、人文、智慧发展，注重创业就业与居住功能均衡，高水平规划建设北京市行政副中心。

他并指出，京津冀发展要合力推进社会事业发展，实施精准扶贫、精准脱贫，办好一批民生实事。要强化体制改革、创新驱动、试点示范三个关键支撑，积极稳妥实施重点领域改革，推动京津冀全面创新改革试验区建设。（完）

(发稿 张晓翀；审校 张喜良)

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