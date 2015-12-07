张高丽：京津冀发展要从交通、生态、产业领域率先突破

新华社援引他在京津冀协同发展工作推进会议上表示，京津冀发展要编制实施好京津冀“十三五”(2016-2020年)规划，通过科学合理总体布局，努力推动三地“一张图”规划、“一盘棋”建设、“一体化”发展。

张高丽强调，京津冀发展要充分认识大气污染防治的长期性、复杂性和艰巨性，加强联防联控，坚持不懈打好大气污染防治攻坚战和持久战，要突出绿色、宜居、人文、智慧发展，注重创业就业与居住功能均衡，高水平规划建设北京市行政副中心。