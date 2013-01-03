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市场报道 | 2013年 1月 3日 星期四 14:31 BJT

标题新闻: Gap将斥资1.3亿美元收购高端女装零售商Intermix,进军奢侈服装市场--WSJ

注:WSJ为华尔街日报的简称.

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