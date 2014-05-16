证监会称发现部分涉嫌内幕交易帐户与华夏基金有关联

路透上海5月16日 -针对近期市场对于华夏基金涉及内幕交易的传言，中国证监会新闻发言人周五做出回应称，已发现部分涉嫌内幕交易帐户与华夏基金管理公司旗下部分基金有关联，目前正在调查过程中。

证监会新闻发言人张晓军在新闻例会上称，自去年9月以来，证监会根据相关线索发现一批利用未公开信息交易股票、非法谋利的嫌疑帐户，其中部分交易帐户与华夏基金管理的个别基金存在关联，目前相关调查工作正在依法进行中。

对于有媒体报导中信证券(600030.SS)等部分券商发起成立支付平台的报导，他表示已注意到相关报导，目前行业内部分机构正研究论证有关证券行业支付平台的建设方案，但证监会尚未受理证联股份的相关申请。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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