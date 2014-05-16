证监会称发现部分涉嫌内幕交易帐户与华夏基金有关联

沪综指连二日收跌 雄安新区等热点板块走势全面回落
路透北京4月17日 - 中国股市沪综指周一连两日收跌。分析师指出，今日宏观经济数据超预期，但雄安新区等热点板块走势全面回落，加之次新股、高送转等缺乏业绩支撑的投机炒作类品种延续调整态势，大盘低开低走，不过尾盘在银行股的强力护盘下，指数跌幅有所收窄，后市需关注3,200点的支撑力度。
路透上海5月16日 -针对近期市场对于华夏基金涉及内幕交易的传言，中国证监会新闻发言人周五做出回应称，已发现部分涉嫌内幕交易帐户与华夏基金管理公司旗下部分基金有关联，目前正在调查过程中。
证监会新闻发言人张晓军在新闻例会上称，自去年9月以来，证监会根据相关线索发现一批利用未公开信息交易股票、非法谋利的嫌疑帐户，其中部分交易帐户与华夏基金管理的个别基金存在关联，目前相关调查工作正在依法进行中。
对于有媒体报导中信证券(600030.SS)等部分券商发起成立支付平台的报导，他表示已注意到相关报导，目前行业内部分机构正研究论证有关证券行业支付平台的建设方案，但证监会尚未受理证联股份的相关申请。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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路透北京4月17日 - 中国股市沪综指周一连两日收跌。分析师指出，今日宏观经济数据超预期，但雄安新区等热点板块走势全面回落，加之次新股、高送转等缺乏业绩支撑的投机炒作类品种延续调整态势，大盘低开低走，不过尾盘在银行股的强力护盘下，指数跌幅有所收窄，后市需关注3,200点的支撑力度。
路透北京4月17日 - 中国一季度经济数据大面积好转，包括工业增加值、固定资产投资等均大幅增长，有力拉动首季GDP(国内生产总值)同比增速超市场预期，并创一年半新高；加上此前外贸数据劲升，分析人士认为，经济运行一改过去几年持续不断回落的态势，企稳回升迹象非常明显。
路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。