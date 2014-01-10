惠誉认为新兴市场增长依然强劲 但弱势更为明显

(以下为评级机构惠誉发布的新闻稿)

香港1月9日 - 惠誉在一份报告中称，新兴亚洲主权评级的正面压力减弱，因该地区的脆弱性愈发受到关注。

惠誉在报告中表示，外部融资需求加大且政策框架弹性降低的经济体，或更有可能面临源自美国联邦储备委员会(美联储/FED)缩减购债规模的市场压力。政策管理将是避免主权信用评级承受这些压力的关键，对印度和印尼而言尤其如此。

惠誉预期2014年新兴亚洲经济将成长6.5%，仍居全球各地区之冠，但增长速度为1998年该地区爆发危机以来的最低。

惠誉预估，如果不计入中国和印度，新兴亚洲的经济成长将是5.1%。打压该地区经济成长前景，尤其是东南亚国家联盟(ASEAN)地区前景的主要因素，包括趋于成熟的信贷循环、中国经济成长放缓，以及大宗商品价格下滑。

美元融资条件趋紧，突显出该地区杠杆水平和外部持续性的问题。然惠誉认为，自1998年亚洲危机以来主权信用基本面的增强，应该有助于该地区因应这些挑战。在九个新兴亚洲主权评等中有七个的展望是稳定。

有两个--马来西亚(A-)和蒙古(B+)的展望是负向。马来西亚没有采取行动来改善公共财政，面临经常帐和财政双赤字的风险，不过，惠誉承认自从2013年7月评定其展望以来，该国在这方面已有些进展。至于蒙古，惠誉认为当前极其散漫宽松的政策给其基本经济稳定性带来风险。

包括泰国(BBB+/展望稳定)在内的部分国家国内政治紧张局势加剧值得关注，另外印度和印尼(均为BBB-/展望稳定)在2014年将举行选举。不过惠誉认为政治压力不会直接导致评级下调。该机构预期地缘政治风险不会太大，尽管北韩(朝鲜)的稳定面临不确定因素，且一直存在地区领土争端。

国内政治不确定性可能阻碍改革，从而影响到信用状况。实施结构性改革以支持经济持续增长前景，同时消除重大的失衡问题，将能增强信用状况，并可能为以后针对该地区采取正面评级行动打下基础。(完)

(编译 王翔琼/戴素萍/徐文焰；审校 许娜/张涛/张若琪)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。