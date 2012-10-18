国际贷款方与希腊的新救援款拨付条件谈判接近达成协议

印度对部分中国钢铁产品课征的反倾销税延长五年
路透新德里2月20日 - 印度已将对来自中国的部分钢铁产品的反倾销税延长五年，以寻求保留保护主义壁垒，遏制廉价的外国商品涌入印度。
路透雅典10月17日电---欧盟、国际货币基金组织(IMF)和欧洲央行周三结束雅典之行时称,已与希腊就多数财政撙节和改革措施达成共识.
经过数月磋商後,双方谈判看上去已经在向着达成全面协议进行最後冲刺.敲定全面协议是希腊获得新一笔援助款,避免破产的必要条件.
这三家贷款方称,"当局和谈判小组已在多数核心措施上形成共识...为完成这次评估铺平道路."
他们称,围绕剩余关键问题的谈判仍将继续,目标是在未来几天达成一致.融资问题也将在讨论之列.(完)
--编译 程琳;审校 王丽鑫
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