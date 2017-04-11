IMF等国际机构支持开放贸易 呼吁政府更多帮助失业工人

路透华盛顿4月10日 - 全球多家主要多边经济机构周一称，全球贸易带来了生产率提高、物价降低等诸多好处，但政府却没有充分帮助因进口而受到严重冲击的劳动者和社会阶层。

国际货币基金组织(IMF)、世界贸易组织(WTO)及世界银行在一份报告中对特朗普政府加强保护主义的贸易立场作出回应，称对于全球贸易而言，以严格执行规定作为基础的开放贸易系统是至关重要的。

这些机构数十年来一直竭力促进自由贸易的发展，其报告提到有研究显示，那些受中国进口影响更严重的制造业区，大约2,000年以来“就业岗位和获利持续大量流失，那些低技能岗位的流失最为严重”。

但报告仍然支持，在严格遵守规则的基础上的发展开放式贸易体系，称贸易自由化提高了生产率和生活水平。

报告指出，有研究表明贸易开放度提高一个百分点，从长远看生产率可提高1.23%。一项加拿大的研究显示，由于1980年代一项美国自由贸易协定，加拿大受影响最大的出口产业劳动生产率提高了14%，进口竞争最激烈的行业生产率提高了15%。(完)