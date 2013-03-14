国际贷款机构称希腊改革取得进展 还将进行评估

美元和美债收益率下行 受特朗普言论及朝鲜局势影响
路透新加坡4月13日 - 美元和美债收益率周四下挫，此前美国总统特朗普称，他乐见美国联邦储备委员会(美联储/FED)将利率维持在低位，因美元“太强”，他还表示不会将中国列为汇率操纵国。
路透布鲁塞尔3月14日 - 国际贷款机构周四表示，希腊改革当前进展良好，但是还不完全达标。这些改革是希腊获得下一步救助款的条件。
国际货币基金组织(IMF)、欧盟执委会和欧洲央行(ECB)的代表在访问希腊后作出评论。他们称将于4月初重返希腊进行评估。
声明称，“已经取得很大进展，但是仍有一些问题。”
“因需要额外的技术性工作解决这些问题，委员会将给予一定时间来让希腊完成这部分工作。”
在国际贷款机构结束10天的访问后，希腊财政部长史托纳拉斯称，尽管谈判中断，但相信希腊可以获得本月等待的28亿欧元救助款。(完)
(编译 田建华; 审校 张明钧)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透新加坡4月13日 - 美元和美债收益率周四下挫，此前美国总统特朗普称，他乐见美国联邦储备委员会(美联储/FED)将利率维持在低位，因美元“太强”，他还表示不会将中国列为汇率操纵国。
路透华盛顿4月12日 - 美国国际贸易委员会(ITC)周三称已展开一项专利侵权调查行动，以调查Arris International供应给康卡斯特(Comcast)和DirecTV使用于Xfinity和Genie客户的机顶盒和其他部件是否侵犯了专利。
路透布鲁塞尔4月12日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周三称，希腊正在沿着改革的正确方向迈进，但关于希腊救助评估以及IMF在其中可能担任角色的谈判“才到半途”。