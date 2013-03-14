国际贷款机构称希腊改革取得进展 还将进行评估

路透布鲁塞尔3月14日 - 国际贷款机构周四表示，希腊改革当前进展良好，但是还不完全达标。这些改革是希腊获得下一步救助款的条件。

国际货币基金组织(IMF)、欧盟执委会和欧洲央行(ECB)的代表在访问希腊后作出评论。他们称将于4月初重返希腊进行评估。

声明称，“已经取得很大进展，但是仍有一些问题。”

“因需要额外的技术性工作解决这些问题，委员会将给予一定时间来让希腊完成这部分工作。”

在国际贷款机构结束10天的访问后，希腊财政部长史托纳拉斯称，尽管谈判中断，但相信希腊可以获得本月等待的28亿欧元救助款。(完)

(编译 田建华; 审校 张明钧)

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