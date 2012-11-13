国际贷款人对希腊削减债务存分歧 欧元区危机担忧重燃

* 欧元区和IMF就希腊债务目标的时间期限存在分歧

* 欧元区财长下周将再次开会

* 法国预计救援金最晚11月末发放

* 欧元下跌,避险德债上涨

路透布鲁塞尔11月13日电---国际贷款人对希腊债务降至可持续水平的公开分歧,令外界担心欧洲的问题可能重燃.

欧元区财长认为,应允许希腊到2022年将债务与国内生产总值(GDP)比例降至120%,而国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德坚持,这一目标时间应当在2020年实现.双方公开表达意见不一致,这不同寻常.

拉加德与欧元集团主席贾克尖锐交锋背後的深层原因在於,双方对欧元区成员国政府是否需要减计部分希腊债券以使其债务可控这一点上存在巨大分歧.IMF官员曾敦促进行此类"减记",但德国强烈反对,称其不合法.

德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)周二对记者称,2020年的目标"有点太激进".

"官方贷款人对减记进行了辩论.对此我要说,这在法律上不可能,多数国家过去几周也是这样说的,"他称.

德国总理默克尔曾暗示,她希望希腊留在欧元区,但决心在2013年9月大选前避免德国纳税人蒙受损失.

外交人士对达成协议释放315亿欧元纾困资金抱有信心,希腊急需这笔资金防止破产.

但目前看上去距离达成协议仍很遥远.

金融市场对不能达成协议看法悲观.

欧元兑美元跌至两个月低点,避险资产德国公债期货升至两个月高位.

Rabobank利率策略师Lyn Graham-Taylor表示,"IMF和欧元区财长之间似乎有很大分歧...但我们仍认为,希腊不会退出欧元区."

贾克称,欧元区将於11月20日举行进一步会议.多位官员称,会议之後的一周可能需要进行更多谈判,以敲定一项新协议.

法国财政部长莫斯可维西告诉记者,援助资金应该会于月末发放.

他说,"我们的目标是在11月20日原则上达成协议,这样到月末我们就可以拨付资金."

欧元晚些时候获得一些提振,因德国画报援引德国政府消息人士称,该国希望一次性发放给希腊三笔贷款,规模逾440亿欧元,以避免在未来几周及几个月的进一步商讨中,引发不确定性.

但这不会在领导人达成更广泛协议前实现.此次贷款延迟发放,已经使希腊周五偿还50亿欧元到期债券变得十分艰难.

希腊周二标售了40.62亿欧元(51.4亿美元)一年期公债和三个月期国库券,但这一收入仍不足以赎回50亿欧元到期债券,因此该国债务机构周四前将接受额外的非竞争性买盘,以筹措到全部所需资金.

希腊债务总规模与GDP之比明年将达到190%,IMF设下的目标是120%,并称由於希腊的经济低成长前景和较高的外部借贷要求,如果突破这个水平过多,将是难以为继的.

"我们正研究降低希腊债务的一切方法,未来几天还将继续研究,"拉加德称.

**数字游戏**

IMF希望避免损害自身信誉,若退出希腊救援,欧元区将不得不提供额外资金,这可能会严重伤及其在金融市场中的声誉.同样,如果IMF作出让步,该机构的权威性也会下降.

据一份会议准备文件,欧元区成员国财长周一的确同意再给希腊两年时间以实施撙节措施,但如此一来,欧元区将面临一份约为330亿欧元的额外出资计划.

今年3月时,各方为希腊定下在2014年基本盈余与GDP之比实现4.5%的目标.现在这个时限将推迟到2016年,给雅典政府一些喘息余地,以应对这场严重经济衰退.而实际上看,这场衰退已经可以称得上是一场萧条了.(完)

--编译 王丽鑫/张荻/兰秀娟/梁睿雪;审校 郑茵/程琳

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