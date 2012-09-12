三方国际贷款人给葡萄牙更多时间实现赤字目标

* 纾困计划"大体上处於正轨"--三方国际贷款人

* 今年和2013年目标仍不易实现

路透里斯本9月11日电---欧盟和国际货币基金组织(IMF)周二同意放宽葡萄牙780亿欧元纾困协议中的预算目标,给葡萄牙更多时间实现目标,因该国经济进一步深陷衰退.

欧盟执委会、IMF和欧洲央行(ECB)的检查人员表示,葡萄牙的赤字目标已经修改为今年与国内生产总值(GDP)之比为5%,2013年为4.5%,2014年是2.5%.而此前纾困计划的目标是今年4.5%,2013年达到3%.

这个决议意味着葡萄牙中右翼联合政府作出让步.该政府此前一心专注于实现赤字目标,将其作为实施严苛的撙节措施的理由.但撙节令该国经济陷入1970年代以来最严重的衰退中.

三方国际贷款人在声明中称,纾困计划仍"大体上处於正轨",但失业率上升、所得减少且税基改变令税收减少.

声明称,"在此背景下,政策选择需要在推进规定的财政改革和避免过度抑制经济之间达到平衡."

放松预算目标的声明,以及新的撙节措施,可能会拉紧葡萄牙的政治共识.该国迄今没有像希腊等其他受困欧元区国家一样爆发街头暴力和民众骚乱.

葡萄牙财政部长加斯帕(Vitor Gaspar)表示,财政恶化源於欧债危机愈演愈烈,其中包括邻国西班牙,而西班牙是葡萄牙的最大出口市场.

"我们正经历本国历史上最艰难的时期之一,"加斯帕向记者表示."我们希望确保葡萄牙能克服全国紧急状态,并有能力防止金融不稳、经济衰退和社会滑坡接连发生."

"今明两年已放松的减赤目标仍将很难完成,"德国商业银行分析师Ralph Solveen说."但市场人气仍认为欧洲央行能化解危机,同时这些举措表明,欧洲正将关注焦点转向借助经济成长来摆脱危机."

尽管如此,更多紧缩措施即将实施.葡萄牙政府上周五已宣布,提高2013年所有工人缴纳的社会保障税,增幅大约相当於一个月工资.加斯帕周二宣布了其他增税措施,调高资本利得税和房产税.

"考虑到仅仅几天前才宣布的新撙节措施,这仅会给葡萄牙政府带来更多的问题,"里斯本大学的政治分析师Viriato Soromenho Marques表示.

葡萄牙最大工会CGTP的负责人Armenio Carlos表示,上述措施及对赤字目标所做出的调整,是默认了右派政策的失败.他还补充说,他准备召集劳工行动.

主要反对党社会党的发言人称,该党将不再"扮演政府错误政治选择的帮凶".迄今为止社会党一直支持援助计划,因为正是社会党前政府申请的该援助计划.

加斯帕称,放宽赤字目标并不意味着会对计划的金融条款做出任何改变,葡萄牙仍希望按计划在一年後重返债市.

加斯帕表示,经济衰退将会一直延续到2013年,国内生产总值(GDP)今年将萎缩3%,明年会下滑1%.葡萄牙政府之前曾声称,2013年将是复苏的一年.

葡萄牙指标10年期公债收益率(殖利率)周二收平报8.33%.该收益率已从上周逾9.2%的水准回落,因为欧洲央行将入市买债的前景拉低了受困欧元区成员国的借贷成本.(完)

--编译 梁睿雪/肖群英/兰秀娟;审校 张涛/王兴亚/徐文焰

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