国际油价下滑 因中国经济放缓且市场供给充裕

* 美国原油触及2013年新低，接近每桶90美元

* 美国自动减支激发经济复苏疑虑

* 中国制造业PMI回落令油价承压

* 利比亚Elephant和Wafa产油区产量受抑

路透纽约3月4日 - 美国原油期货周一跌至2013年最低水平，连续第三个交易日下滑,因中国经济增速放缓且有指标表明市场供给充足。

布兰特原油期货则连续第五日下滑，逆转之前的小幅升势，交易员将当时的升势归因于受利比亚和北海地区供给中断的影响。

美国4月原油期货下跌0.56美元,结算价报每桶90.12美元，稍早一度跌至90美元下方，为12月以来首次。

布兰特原油期货下跌0.31美元，结算价报110.09美元。

周末，中国公布的数据显示2月该国服务业增速创下五个月来最慢，而制造业增速也降至数月低点。

美国上周五启动自动减支，因议员未能就该问题的解决方法达成一致。

国际货币基金组织(IMF)发言人称，美国减支的全面冲击可能令美国经济成长预估下调至少0.5个百分点,要看减支实施的幅度。IMF又表示，如果美国自动减支在周五生效,国际货币基金组织(IMF)将下调美国和全球经济成长预估。

3月欧元区Sentix投资者信心指数从2月的负3.9降至负10.6，凸显出对欧元区的复苏前景的担忧。

Citi Futures驻纽约能源分析师Tim Evans说：“经济信心已转变，同时还看到油市多头结算的初步阶段。基金经理已在十周的时间里大大增加了(油市)敞口。”

“他们现在意识到没有实际的需求支撑油价在较高的位置上。”

美国供需态势的改变也帮助降低了其它地区供给中断对油价的影响。

北海Cormorant Alpha平台营运商表示，因其调查碳氢化合物泄漏事件，周日英国布兰特输油管道系统仍关闭。周一并称仍不确定该管道体系何时恢复运营。

利比亚国有石油公司和意大利ENI的合资公司因周末发生的部族冲突而被迫将 Elephant和Wafa产油区减产25％。

周五公布的路透调查显示，石油输出国组织(OPEC)2月原油产量录得去年10月来的首个月度升幅，因为伊拉克的出口上升，而且最大的石油出口国沙特阿拉伯的供应小增。该调查显示，由12个成员国组成的石油输出国组织的原油日供应量为3,032万桶，较1月时的3,021万桶有所上升。这份调查涵盖了运输数据，以及石油公司、OPEC和咨询机构方面的消息。(完)

(编译 王洋; 审校 李爽)

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