Chrome周末使用量首超IE--报告

路透赫尔辛基3月21日电（记者 Tarmo Virki）---互联网分析公司StatCounter周三称，谷歌(GOOG.O)Chrome浏览器上周日首次超过微软(MSFT.O)IE，成为全球网页浏览器市场领头羊。

StatCounter首席执行官卡伦（Aodhan Cullen）称：“尽管仅此一天，但这是一个里程碑事件。”

“在周末，当人们能自由选择浏览器时，许多人更青睐Chrome，而不是IE。”

3月18日，使用Chrome和IE的用户比例分别为32.7%和32.5%。但周一到办公室上班後，使用IE的用户比例升至35%，而Chrome占比跌至30%。

卡伦称：“Chrome长期是否能赢得浏览器之战，还需拭目以待，但不可否认，人们周末更多使用Chrome是趋势。”

3月份，Chrome市场份额自一年前的17%上升至31%，而IE则自一年前的45%下降至35%。

Firefox的全球市场份额约为25%。Firefox在欧洲颇受欢迎。

苹果(AAPL.O)浏览器Safari远远落後，以7%位居第四。Opera(OPERA.OL)浏览器以2%位居第五。

StatCounter基於300多万网站的综合数据进行统计，样本每月页面浏览量在150亿以上。（完）

编译：黎黎 发稿：程芳

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