Chrome周末使用量首超IE

互联网分析公司StatCounter周三称，谷歌Chrome浏览器上周日首次超过微软IE，成为全球网页浏览器市场领头羊。3月18日，使用Chrome和IE的用户比例分别为32.7%和32.5%。但周一到办公室上班後，使用IE的用户比例升至35%，而Chrome占比跌至30%。路透