谷歌拟推网购搜索服务

路透12月2日电---据华尔街日报报导,谷歌(GOOG.O)正在考虑一项帮助消费者网上购物和利用当天送货的互联网服务,希望籍此遏制流向亚马逊(AMZN.O)的访问量.

华尔街日报援引消息人士报导,谷歌正在同一些主要百货公司和物流商进行磋商,讨论提供这一服务,其中包括梅西百货(Macy's)(M.N)、Gap Inc(GPS.N)和OfficeMaxOMX.N等公司.

谷歌和亚马逊对此没有做出评论,路透尚无法获得梅西百货、Gap和OfficeMax等的评论.

谷歌可能对亚马逊Prime服务的受欢迎度有些担心,担心其吸引走自己赖以依靠的网络访问量.Prime服务收取一定的年费,可以为客户提供快速发货服务.

华尔街日报引述知情人士称,该服务并不直接向消费者出售产品.

华尔街日报称,谷歌将同零售商的网站协作,把其现在的产品搜索功能与计划成立和管理的物流服务整合起来.其产品搜索功能能够指引购物者到零售商网站.

这项新服务能确定附近的实体商店是否有想要商品的现货.在支付一定费用的前提下,谷歌能让消费者选择一天或两天内到货.

华尔街日报还称,谷歌计划在旧金山的海湾地区进行试运行,联合包裹(UPS.N)可能也参与该项目.(完)

--编译 李春喜; 审校 高琦 路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。