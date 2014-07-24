未来十余年互联网每年为中国GDP增速贡献0.3-1个百分点--麦肯锡

中国个别保险机构激进经营难免“翻车” 应回归主业种好“责任田”--新华
路透北京4月14日 - 对于近年来中国保险行业出现的非理性举牌、激进经营等问题，新华社周五刊文称，个别保险机构片面追求规模和利润，严重影响保险业长期健康发展；保险业应回归保险保障主业，种好自己的“责任田”，在行业发展和防范风险之间找到平衡点。
路透上海7月24日 - 相当多人相信未来消费将取代投资成为中国经济增长的新动力源，全球知名咨询公司麦肯锡却提出新的见解，认为互联网经济在生产力、创新等方面亦可为中国经济提供新的动力，至2025年前其每年将为中国国内生产总值（GDP）增速平均贡献0.3-1个百分点。
麦肯锡全球研究院最新报告指出，随着中国迈向数字化新时代，未来十几年中，互联网能促进中国GDP提高4-14万亿元人民币，占据2014年至2025年GDP增长总量的7-22%。而这预期值中约10万亿元差距，反映了最悲观假设与最乐观假设，亦取决于未来中国互联网运用的速度和深度。
“互联网经济将从消费层面进化至生产供应层面。”麦肯锡全球董事合伙人、全球研究院中国院长陈有钢指出，未来消费及创新带来的效率提高，将取代投资来推动GDP增长，互联网将成为主要增长源泉之一。
过去十年，互联网主要体现电子商务、智能手机、社交网站等消费端，而麦肯锡报告预计，未来十年，互联网将推动中国产业从低效率向创新和科技主导型商业模式演进，互联网的主要作用将体现在提高生产力上，包括产品开发、供应链管理、市场营销和客户互动等各个运营环节将更为顺畅。
例如对金融行业，互联网将有助于金融机构更好的数据分析，以降低不良贷款；更有效的营销、分销和客户服务；减少支付交易成本；更高效的投资证券业务运营等。
目前中国互联网经济占GDP的比重已达4.4%，超过美国、法国、德国等发达国家，但在企业方面，无论是云服务渗透率还是中小企业互联网使用率，中国均远低于发达国家。
报告还认为，互联网大规模运用对就业需求的影响是中性或略积极的。尽管生产率提高可能导致工作岗位减少，但新创造的市场和资本配置改善带来的潜在新就业等，将对冲甚至增加岗位需求，新工作主要在中小型企业和价值链上的数字化领域出现。
报告建议，在这波互联网大潮中，政府应积极参与，例如加强隐私保护和数据共享、针对互联网经济需求的劳动技能再培训、加快网络基础设施建设并制订标准等。
去年底，中国活跃智能设备总量已达7亿台，百度(BIDU.O)的网络搜索量每天高达50亿次，数亿中国人使用腾讯(0700.HK) 的社交应用软件微信，互联网正在从根本上重构中国人的生活方式。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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