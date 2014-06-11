视频或成为推动互联网流量增长的“主力军”

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿6月10日(记者 Marina Lopes) - 思科 发布的一份最新报告显示，仅“世界杯”视频消费产生的互联网流量就相当于2013年澳大利亚的全部互联网流量。思科发布的这份报告显示，互联网流量增长受视频推动。

报告称，到2018年，视频产生的流量占美国互联网流量的比例料将从目前的78%上升至84%。该报告引发了人们对互联网服务提供商是否应把流量放到第一位的思考。

思科全球技术政策副总裁Robert Pepper表示：“未来某个时候，每个月都好似世界杯月，因为视频消费会越来越大。”

报告显示，并非所有的互联网流量都是相同的。例如， 连接到互联网的医疗设备的流量与流媒体就不同，需要更快的网速。