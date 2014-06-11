视频或成为推动互联网流量增长的“主力军”

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因海岬型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌29点，或1.29%，报2,220点。海岬型船舶日均获利降207美元，报16,154美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿6月10日(记者 Marina Lopes) - 思科 发布的一份最新报告显示，仅“世界杯”视频消费产生的互联网流量就相当于2013年澳大利亚的全部互联网流量。思科发布的这份报告显示，互联网流量增长受视频推动。
报告称，到2018年，视频产生的流量占美国互联网流量的比例料将从目前的78%上升至84%。该报告引发了人们对互联网服务提供商是否应把流量放到第一位的思考。
思科全球技术政策副总裁Robert Pepper表示：“未来某个时候，每个月都好似世界杯月，因为视频消费会越来越大。”
报告显示，并非所有的互联网流量都是相同的。例如， 连接到互联网的医疗设备的流量与流媒体就不同，需要更快的网速。
报告预测，到2018年，连接到互联网的机器将超过电视，成为发展速度最快的联网设备，占互联网流量的比例超过46%，目前其所占比例为25%。（完）
波罗的海海岬型船运价指数跌29点，或1.29%，报2,220点。海岬型船舶日均获利降207美元，报16,154美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
美国商务部周二公布，美国3月房屋开工下降6.8%，3月建筑许可增长3.6%。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布的数据显示，美国3月工业生产较前月增长0.5%，与预估一致。美国3月产 能利用率为76.1%(预估为76.2%)。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%)
欧洲议会英国退欧主要谈判代表维霍夫斯塔 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选