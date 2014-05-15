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中国财经 | 2014年 5月 15日 星期四 18:27 BJT

去年网络经济规模超6,000亿元 2017年料达1.7万亿--互联网协会

路透北京5月15日 -新华社周四援引中国互联网协会数据称，去年中国网络经济整体规模达到6,004.1亿元人民币，其中移动互联网经济规模达到1,083亿元，成为互联网发展重要助推力。

“预计到2017年，网络经济整体规模将达17,231.5亿元，”中国互联网协会发布的2014年中国互联网发展报告中称。

中国2013年移动网民规模达到5亿人，其中高端手机用户月平均流量消耗1.6GB，而互联网支付手段的创新极大促进该领域发展。报导称，2013年互联网支付交易规模53,729.8亿元，移动支付交易规模达到12，197.4亿元，约占互联网支付的两成。

有数据显示，去年全年中国智能手机出货量3.18亿台，同比增长64.1%。（完）

(发稿 乔艳红; 审校 毕晓雯)

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