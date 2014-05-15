去年网络经济规模超6,000亿元 2017年料达1.7万亿--互联网协会

“预计到2017年，网络经济整体规模将达17,231.5亿元，”中国互联网协会发布的2014年中国互联网发展报告中称。

中国2013年移动网民规模达到5亿人，其中高端手机用户月平均流量消耗1.6GB，而互联网支付手段的创新极大促进该领域发展。报导称，2013年互联网支付交易规模53,729.8亿元，移动支付交易规模达到12，197.4亿元，约占互联网支付的两成。