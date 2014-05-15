去年网络经济规模超6,000亿元 2017年料达1.7万亿--互联网协会

中国国家统计局一季度经济运行情况发布会要点摘录
路透北京4月17日 - 中国国家统计局周一公布数据显示，今年一季度国内生产总值（GDP）同比增长6.9%，略高于路透调查预估中值6.8%；环比则增长1.3%。
路透北京5月15日 -新华社周四援引中国互联网协会数据称，去年中国网络经济整体规模达到6,004.1亿元人民币，其中移动互联网经济规模达到1,083亿元，成为互联网发展重要助推力。
“预计到2017年，网络经济整体规模将达17,231.5亿元，”中国互联网协会发布的2014年中国互联网发展报告中称。
中国2013年移动网民规模达到5亿人，其中高端手机用户月平均流量消耗1.6GB，而互联网支付手段的创新极大促进该领域发展。报导称，2013年互联网支付交易规模53,729.8亿元，移动支付交易规模达到12，197.4亿元，约占互联网支付的两成。
有数据显示，去年全年中国智能手机出货量3.18亿台，同比增长64.1%。（完）
(发稿 乔艳红; 审校 毕晓雯)
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路透新加坡4月17日 - 中国蚂蚁金服提高对美国电子支付公司速汇金(MoneyGram International) 的收购报价，超过了竞购方Euronet Worldwide 的报价，速汇金董事会一致批准了该交易。
路透北京4月17日 - 中国央行周一公告显示，今日未进行公开市场逆回购操作，但开展了中期借贷便利(MLF)操作共4,955亿元人民币，利率与上期持平。