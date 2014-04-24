互联网金融投资将呈爆发增长 风投首选金融IT服务--清科

路透上海4月24日 -中国专业私募股权投资研究机构--清科集团研究中心最新报告指出，根据近期的专题调研发现，今年风险投资机构在互联网金融行业的投资将迎来爆发式增长，在机构计划投资互联网金融业的细分领域中，金融IT服务和第三方支付分列前两位。

清科近期特邀活跃于中国市场的百家风险投资（VC）和私募股权投资（PE）机构参与互联网金融的专题调研。调研显示，今年风投机构投资于互联网金融的总规模预计明显增大，而且更多会投向成长期企业，即已具有一定客户群体，有相对成熟运营模式的企业。

清科报告认为，目前机构偏向金融搜索及资讯和金融IT服务等互联网金融服务细分领域的投资，主要有两方面原因：一是网贷业务快速发展中，数据整合和数据挖掘不可或缺，而且安全保障也是发展的必要前提，因此金融IT服务领域的需求及潜在价值越来越大。

其次是机构为规避互联网金融行业发展中的金融风险，目前大批P2P（个人对个人）网贷平台出现倒闭，而搜索、资讯及IT服务等细分领域的金融风险相对较低。

据清科中心统计，2013年投资互联网金融案例共30起，总投资金额21.78亿元人民币，较上年增长近10倍。其中金融搜索与资讯和理财计算APP的投资案例数量位居第一，金融IT服务和P2P并列第二。

调研显示，多数机构看好第三方支付领域的发展。国家对第三方支付监管政策的出台，虽然对其发展有一定的限制，但第三方支付所带来的潜在价值是巨大的。

目前有两种类型的第三方支付企业：一类是以支付宝、财付通等为例的互联网型支付企业，另一类是以银行电子支付、快钱等为首的金融型支付企业。

报告指出，电子商务领域的快速发展，对第三方支付有巨大的需求空间；同时部分实体企业与第三方支付平台对接，利用沉淀在第三方支付平台的现金，对接金融超市，这样第三方支付不仅仅是中介的角色，也在整个企业系统中充当资金账户，这种新型的业务模式，使其细分领域的差异化明显，不仅为企业带来新的利润增长点，也成为机构所看好的潜在价值。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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