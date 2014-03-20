对互联网金融的监管原则应以包容和鼓励为主--中国央行官员

路透北京3月20日 -中国人民银行南京分行行长周学东认为，互联网金融始终在创新和发展的特质决定了对其监管的基本原则应该以包容和鼓励为主，监管措施也应根据其发展的不同阶段而定。

周学东在最新一期《中国金融》杂志上撰文指出，应适时出台监管部门规章，界定互联网金融业务边界。建议中央银行依托金融监管协调部际联系会议，会同有关部门共同出台一个部门规章；待条件成熟时，由国务院制定监管条例。

对于发展比较成熟的，例如互联网第三方支付，可以出台比较完善的规章制度；而对于现在规模比较小、以前没有监管的领域，应该以更加开放、包容的思维和理念，更多地观察其发展态势、研究其潜在影响，遵循注重引导、逐步规范、适时监管、适度监管的原则。

他表示，对于市场规模相对较大、主要风险基本暴露的业务模式，鉴于其具有较强的外部性，一旦发生恶性事件，对经济、社会的危害性更加难以防控，因此，应进行重点监管。对于众筹融资等仍处于起步阶段的互联网金融业务模式，可在明确法律底线的基础上，鼓励其继续创新发展。

对于传统金融业务转到互联网线上开展的，应当要求其严格遵守线下业务的监管规定。“一行三会”应研究推动建立互联网金融领域第三方资金托管，推动社会信用体系建设，制定有针对性的信息安全防护指南，优化互联网金融发展环境。

中央银行出台的部门规章一方面应明确禁止性业务领域及处罚措施，另一方面应对同类型业务采用相同的监管标准实施分类监管。

周学东建议，对于融资类和理财类业务，应要求互联网金融企业不触碰非法集资和非法吸收公众存款的红线；不设立资金池进行期限错配、短贷长投；不虚构债权，不进行长标短拆、大标分拆；不对产品虚假增信、不以企业自身名义向投资人承诺保证本息收益；严格监控企业中间账户，不应以任何形式接收、归集投资人资金，也不应擅自动用第三方支付账户中管理的投资人资金；对企业资金来源和运用应符合相关政策，对企业流动性风险也应设立一些监管性指标。

对于支付类业务，应要求企业建立健全统一的反洗钱内部控制制度，通过指标对异常交易进行记录，并报备中央银行等监测监管部门。

同时，互联网金融企业应明确金融消费权益保护原则，真实、客观地提示业务风险，明确、清晰地阐明投资人权利及义务，杜绝业务和产品的虚假宣传，引导理性投资；同时做好信息安全保障工作，慎重披露客户信息，保障金融投资者合法权益。

对于涉及集资诈骗、非法吸收公众存款、暴力催收的互联网金融企业，应积极协助和配合公安机关查询、冻结涉案财产，配合案件取证，自觉维护金融秩序，保障互联网金融的健康、规范发展。

中国此前公布的政府工作报告提出，今年要促进互联网金融健康发展，完善金融监管协调机制。中国央行行长周小川日前亦表态“不会取缔余额宝等金融产品，但会加大对互联网金融的监管”。（完）

(发稿 谢衡; 审校 黄凯)

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