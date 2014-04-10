互联网金融致货币政策制定或需考虑基础货币影响--银行家

路透博鳌4月10日 -中国永隆银行有限公司董事长马蔚华称，互联网金融的兴起对货币政策和金融监管都有挑战，致货币政策制定时或要更多考虑控制基础货币的影响；监管不好一刀切，要促进其健康成长。

马蔚华周三在博鳌论坛上称，供给方面，互联网金融提高了资金流动性，提高货币乘数，内生促进货币的量；需求方面，高效率、易变现的特点则减少了货币需求。互联网金融从供需两端较大影响到货币政策，加之货币的虚拟增创，均导致央行制定货币政策的时候，可能要更多考虑控制基础货币增长的影响。

“就像一个小孩一样刚刚成长，你首先要呵护他，要把他的不良嗜好去掉，让他健康的成长，不要耍脾气，不要气人，不要自私，让他健康成长这个非常重要。中国有一句话说的意思就是试一块玉要烧三天才能看出来是不是玉，所以互联网不要一下子取缔，还要观察它，”马蔚华说，“不要一刀切的监管。”

故他认为余额宝“根本用不着管了”，未利率市场化时，其出现吸收银行存款是必然的。

但央行监管有两条底线不能触碰，第一是不能随便吸收违法的公众存款，第二是不能非法集资。因为这两条涉及公众的利益，会引发消费者的损失和社会的不稳定。

马蔚华并指出，互联网监管的重点应该维护网络的安全，维护网络安全就是信息安全和消费者的利益。

上月中，央行要求支付宝、财付通等第三方支付机构立即暂停线下二维码支付业务、虚拟信用卡有关业务。马蔚华认为这是在传统金融观点解决不了互联网风险前的谨慎反映，但这些问题也都可以解决。

马蔚华曾担任招商银行(600036.SS)(3968.HK)行长，是国内着名银行家；在前往商行任职前，曾长期在央行系统工作。（完）

(发稿 曹巍浩; 审校 林高丽)

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