互联网金融监管政策需调查认证--人行副行长

路透北京8月13日 - 对于不断挑动传统金融神经的互联网金融，中国人民银行副行长刘士余周二表示，该行业需要监管是基本共识，但是监管时怎么监管，谁来监管，还需要做大量的调查和认证。

他在出席“互联网金融-中国峰会2013”时称，互联网对传统行业起到巨大的推动作用，互联网金融虽然不断挑动传统金融的神经，但互联网金融和传统金融形成相互博弈、相互促进和共同发展的局面，共同构成广义金融市场。

“（监管层）不会把行政手段，看得见的手伸到健康发展的有机体里，该有什么就有什么，还是让市场环境自己决定吧。”刘士余表示。

他并称，互联网金融的发展，要处理好监管市场的创新和行业自律的关系，但如何对互联网金融进行监管也是世界性的难题。监管部门会充分尊重互联网金融发展的自身规律，尊重互联网从业人员，金融从业人员开拓者的创新精神。

信息消费，成为近期国务院常务会议提出的拉动内需的重点发展领域，并称要努力将信息消费培育成继房地产、汽车之后的新的经济增长点。工信部也多次表示，正和国家发改委等部门研究相关政策措施。

但刘士余同时表示，互联网金融的发展过程中，特别是P2P要注意法律风险、信用风险与操作风险。

他说，在法律风险上，P2P若脱离了平台功能，变成了线下，就会演变成‘资金池’，进而演变成在结构、期限等方面出现问题，这就是‘影子银行’。“非法吸收公众存款和非法集资是不能触碰的两大法律底线。”（完）

(发稿 谢衡；撰写 张胜男; 审校 杨淑祯)

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