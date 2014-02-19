互联网金融对中国银行业冲击短期体现在第三方支付等--瑞银

路透上海2月19日 -国际知名投行瑞银集团UBSN.VX旗下合资券商--瑞银证券最新报告指出，互联网金融对于中国银行业短期最大的影响，或体现为第三方在线支付平台对现有盈利模式的冲击，以及货币市场基金（MMF）带来的净息差缩窄压力。

报告认为，互联网金融不会破坏中国传统的银行业系统，而会推动其转型并令金融业生态系统更趋多元化。

据瑞银证券估算，如果总存款中有10%被MMF取代，那么中国的银行业净息差将萎缩10个基点；而第三方线上支付平台等对手续费收入的冲击幅度或将达到2014年净利润的4%（其中假设有40%的相关业务都被互联网金融企业抢走）。

据中国人民银行统计数据，1月末国内银行业的人民币存款余额103.44万亿元，当月存款减少9,402亿元。

报告认为，互联网金融对银行业的关键推动因素是消费增长、来自大数据和云计算的技术革命；同时，互联网金融面临着监管壁垒、信用评级系统不完善、风险管理不成熟及资本金限制等挑战。在互联网金融的六大业务模式中，第三方支付网络平台等短期对银行业利润表影响或更大，可能会逐步渗透传统银行业的整个资产负债表。

从长期看，传统银行在互联网金融影响下预计或会加快进行创新及提供差异化服务的进程，大数据将会带来前所未有的经营方式变革。商业银行成功的关键包括平台、数据及风险管理，只有那些愿意打破旧有规章、牺牲短期利益、融合互联网发展的银行能战胜这些挑战。

随着阿里巴巴旗下闲钱理财产品--余额宝的成功，腾讯(0700.HK)、百度(BIDU.O)等互联网企业相继推出类余额宝的货币基金产品，因其收益率较活期高及存取方便，大量个人存款从银行流失。据媒体日前报导，到2月14日元宵节，余额宝规模已突破4,000亿元。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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