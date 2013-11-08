互联网基金销售平台目前仅淘宝获批

沪深证交所两融余额周四增11.2亿元至9,286.4亿元
路透上海4月7日 - 中国股市沪综指周四收升0.33%。沪深证交所融资融券余额当日增加11.2亿元人民币；两市两融余额为9,286.4亿元。
路透上海11月8日 -就外界关注的互联网销售基金事宜，中国证监会新闻发言人周五表示，目前完成报批手续的互联网基金销售平台仅淘宝网一家，其他机构均处于业务准备阶段。
证监会发言人指出，证监会于3月制定发布了证券基金销售机构通过第三方电子商务平台开展业务的相关规定，对第三方电商平台的资质条件和业务边界等作了相应规定，有若干电商平台进行咨询并进行了准备，目前完成业务方案报送并经证监会审查无异议的仅有淘宝网。
淘宝基金平台11月1日正式上线，国泰基金、华夏基金、易方达基金等逾10家基金公司淘宝店开张。
同样是在基金领域，汇添富基金公司的一项创新举措遭到证监会叫停。证监会发言人还表示，汇添富现金宝货币基金9月下旬自行将申赎截止时间由15时延长至24时，并将15点之后的申请均视为当天申请，不符合行业惯例。但汇添富在申报该基金时未对该事项进行揭示。
他说，证监会已要求汇添富基金在10个交易日内停止现金宝盘后申赎的做法，另一方面，对于该基金公司三个月内上报的基金产品按普通程序审核。
目前国内各基金公司对货币基金投入极大关注，不少公司希望通过一些创新吸引更多投资者关注，以尽快扩大基金规模。汇添富现金宝盘后申赎算当日交易的做法曾引起一些争议。（完）
(发稿 林琦; 审校 黄凯)
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