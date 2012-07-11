美国关闭安全网 “因特网末日”病毒未成大害

路透波士顿7月9日电(记者 Jim Finkle)---美国周一关闭了一个运行数月的安全网络。外界对一种电脑病毒的担忧似乎有点夸大了，据称这种病毒可能导致全世界大量电脑断网。

在美国东部时间午夜过後，美国当局关闭了为中毒电脑提供网络访问支持而在纽约架设的服务器。没有该服务器的帮助，这些中毒电脑无法访问因特网。

一些博客和新闻报导此前警告称，关闭这些服务器可能会引发潜在的“断网”，并将这种恶意软件称之为“因特网末日”病毒。

但该病毒缺乏一些人所担心的力量。

一家总部位於芬兰的计算机安全公司F Secure(FSC1V.HE)的研究总监Mikko Hypponen表示：“我并不认为今天会有太多的喧闹。”

这种病毒的受害者最初曾要求提供帮助，因这种病毒改变了这些个人电脑的设置，并通过欺诈服务器将访问导向了广告。

除非获得修复，否则中毒电脑便无法接入互联网，因而当局启动了备份计划，作为权宜之计。

根据FBI的数据，截止到周日，使用无病毒服务器的电脑总数降至21.1万，其中约4.2万在美国。

防病毒软件公司熊猫安全（Panda Security）研究中心技术主管Luis Corrons Granel称，相对於全球逾10亿因特网用户，受影响电脑是极少部分，“并无较大影响”。

F Secure的Hypponen也表示，真正断网的用户数量很可能远低於使用临时服务器的21.1万。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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