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路透中文国际短讯 | 2012年 3月 30日 星期五 08:56 BJT

中国“十二五”互联网普及率要达到45%以上

中国发改委等部门周四表示，"十二五"(2011-2015年)期间，中国下一代互联网的发展目标是普及率达到45%以上，并推动实现三网融合，同期网络单位信息流量综合能耗下降40%以上，网络设备制造产业万元增加值能耗下降15%以上。数据显示截至2011年底，中国网民数量达5.13亿，互联网普及率为38.3%。路透

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