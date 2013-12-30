网路股热潮虽让投资人戒惧 但翻船机率不高

路透旧金山/纽约12月29日 -对于网路股投资人而言，今年可谓大丰收：随着业者营收扩增及获利有望暴涨，许多网路股翻倍上涨。但投资人并非高枕无忧，因1999年网路泡沫破灭的记忆犹新。

市场策略师及科技业专家表示，早已时过境迁。他们认为，虽然部份网路股股价可能因为与获利前景不相称而回落，但惨烈回档的可能性微乎其微。

最重要的是，今年的明星个股如Facebook及Netflix已经开始盈利。而以前泡沫年代的许多网路公司，获利前景非常渺茫，有些甚至连营收都没有，只能利用网页浏览数等非财务指标来给自己脸上贴金。

过去14年来，互联网本身以及人们使用和访问互联网的方式都起了很大的变化。1999年时，人们主要是用桌上型电脑通过速度缓慢的拨号服务上网，如今则可使用速度更快的宽频连接，以及手机及平板等行动设备上网。网路广告已经成为一个更为成熟可靠的业务，而硬件运算速度则可以支持影音及复杂的游戏。

Razorfish共同创办人暨执行长Jeff Dachis表示，市场也较1999年时更为理性。Razorfish是一家网路广告公司，于1999年公开上市，目前是法国Publicis Groupe (PUBP.PA)旗下成员。

“当时网路股数量比现在多得多，但没有一家拥有像当前Facebook或Twitter一样的信誉或市场地位。”Dachis表示。“如今没有人否认网路广告或数位(数字)行销的成长力道。”

**危险信号**

Facebook (FB.O)、谷歌(GOOG.O)和Netflix(NFLX.O)等网络股2013年将收在纪录高位或接近纪录高位。Yelp (YELP.N)和Pandora(P.N)等分量较轻的网络股上涨了两倍。

这并不是说目前没有危险信号。推特(Twitter)(TWTR.N)股价自11月首次公开发行(IPO)以来上涨了160%，而考虑到其目前尚未盈利，人们不禁对股价存在的投机成份心生疑虑。

此外，Snapchat和Pinterest等公司也让人感到惊奇，尽管处于亏损状态，但这些公司估值仍达数十亿美元并吸引到数以百万美元计的融资。

根据CB Insights的数据，目前有26家估值达10亿美元或以上的美国科技企业已融到资金，并可能在2014年上市，其中包括Uber和Square。

对冲基金经理David Einhorn曾在10月致信投资者并发问，历史是否正在重演。“当...传统的估值方法不再适用于许多股票时，我们不免有似曾相识之感，”他称。Einhorn总是做空那些估值过高的股票。

不过，与1990年代末的同业相比，网络股估值目前较低。Webvan(1999年市销率388倍)和VerticalNet(市销率268倍)等企业当时极高的估值水平如今已难再见。

按此方法计算，推特是估值最高的个股之一，其以过去一年营收计算而得的市销率为73倍。谷歌、Netflix和Salesforce.com (CRM.N)以过去12个月营收计算而得的市销率均不到10倍。

“现今终端市场--网络广告、在线零售和在线旅游，较1999和2000年更为成熟，”Mark Mahaney称。Mark Mahaney在1990年代在摩根士丹利开始职业生涯，就是从研究网络股起步，与知名网络分析师Mary Meeker共事。

**血泪教训**

互联网泡沫破裂是投资史上最惨痛的事件之一。仅仅两年半多一点的时间里，Nasdaq指数就从2000年3月10日的高点5123.52蒸发了78%。

将近14年后的今天，Nasdaq指数依然没有回到当时的高位，尽管美国其它多数主要股指均已创下新高。这再次说明，市场远未恢复到从前的水平。

本世纪头一个10年来临之际充斥的是各种奢华盛宴的传闻，现金支出规模足以让今天的人们感到震惊。在2000年“超级碗”赛事上，有近20家网络公司投入广告，每家在广告位上的支出约为110万美元。而此后不久，许多公司倒闭。

根据S&P Dow Jones Indices的数据，在1999年末，估值最高的10家公司中有八家是科技公司，其中雅虎以接近577倍的市盈率高居榜首。美国线上和思科(CSCO.O)的市盈率也分别达到223和102倍，思科之所以受追捧是因为该公司在连接互联网的网络设备市场独占鳌头。

到2013年，仅有四家互联网公司跻身当年标准普尔500指数涨幅最大的20家公司，Netflix以股价上涨三倍名列第一，雅虎股价翻倍名列第10。Facebook股价也上涨一倍多。

其他涨幅较大的公司包括百思买(BBY.N)和美光(MU.O)。

“市场的普遍看法是，股价有一些泡沫，但还没有达到1999年那样高，因此还有上涨的空间，”Jones Trading首席市场策略师Mike O'Rourke表示。

不过他表示这种看法可能有问题，并警告称把股票历史上价格最高的一段时期作为对比风险极大，而益处有限。“当泡沫破裂时，很大一部分涨幅很快会蒸发殆尽，”O'Rourke说。

**IPO数量骤减**

网路公司上市数量骤减，让那些担心可能出现泡沫的人们松了一口气。

根据汤森路透数据，2013年，包括推特(Twitter)在内美国仅有五家网路企业进行IPO，而1999年有86宗。实际上，此后每年IPO宗数之和还不及1999年一年。

许多公司可能只是想等待更长时间，等自身发展到远比1999年网路浪潮时更成熟的阶段再尝试上市。一个极端的例子就是，Facebook上市时的估值超过1,000亿美元。

Jacob Funds执行长Ryan Jacob称，回顾1999年，“不管业务模式多么愚蠢，什么样的企业都要上市，而且估值荒谬可笑”。

比如eToys，这家线上玩具商店在1999年上市之初股价翻了两番，之后花费数千万美元投放高成本的电视广告，结果在2001年初便申请破产。

Jacob表示，考虑到低利率水平以及有迹象显示美国经济走强，2014年网路企业估值或将升高，不过还远达不到1999年时的水平。

他指出，Linked InLNKD.N在今年前九个月股价上涨超过一倍，之后下跌14%，这表明投资者并未丧失理智。他说，“今年市场有些地方确实超前了，但随后会稍事休整。”(完)

(编译 张明钧/许娜/李春喜/王兴亚；审校 张涛)

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