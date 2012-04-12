全球多数人上网为娱乐和兴趣--调查

路透纽约4月11日电---最新调查显示，全球有超过半数的人口利用互联网来搜索有关娱乐和爱好的信息。

该在线调查显示，有57%的受访者表示他们是出於爱好和其他兴趣访问互联网网站，有43%的人下载音乐、34%的人搜索电影。该调查涉及美国、阿根廷、瑞典、日本、印度和俄罗斯等全球各国，受访人数超过1.9万名成人。

但受访24国的互联网使用情况却大相径庭，土耳其有72%的人表示，他们是出於兴趣爱好访问网站，而沙特阿拉伯的这一比例仅为35%。

Ipsos Global Public Affairs为路透进行了本次调查，该机构研究经理Keren Gottfried说：“互联网或许是商业之地，但它同时也是娱乐的地方。”

因个人兴趣上网较多的国家包括中国、匈牙利、日本、韩国和瑞典，而阿根廷、西班牙、印度、巴西和墨西哥等国此类网民较少。

中国在音视频网络播放和下载方面居世界之首，有逾70%的人通过网络获取音乐或电影，随後是土耳其。调查显示，日本和法国的音视频播放和下载使用量最少。（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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