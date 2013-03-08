美官员称中俄寻求进一步控制互联网

路透日内瓦3月7日（记者 Stephanie Nebehay） - 美国国务卿的创新事务高级顾问罗斯（Alec Ross）周四称，中国和俄罗斯正在购买用于拦截通讯的更为先进的监视技术，以试图控制互联网。

罗斯称，像泰国、乌克兰等新兴力量，可能通过决定是否向全球开放互联网、或是运作更封闭的国家“内联网”，来确定国内互联网的未来发展趋势。

罗斯的上述言论进一步表明，在制定互联网全球管理政策的努力于去年失败后，国际社会在如何管理互联网问题上难以达成共识。

“我觉得，许多中东国家、俄罗斯、中国及其他国家，将会进一步加强对互联网的控制，”罗斯在新闻发布会上说。

“俄罗斯、中国及其他国家与美国的立场完全不同，各国对如何管理互联网的看法完全不同，那我觉得就很难对此问题达成解决方案。”

他指出，中国、俄罗斯及其他国家过去购买了监视技术，监视技术在这些国家的使用缺乏像美国那样的限制，在美国只能由法官下令在规定期限使用此类技术。

“因此，我的看法是，大量投入到下一代监视技术的投资流入了这些国家，”罗斯说。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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