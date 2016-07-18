企业并购：艾克森美孚出价22亿美元求购InterOil，可能引发竞购战

路透墨尔本7月18日 - Oil Search公司周一表示，艾克森美孚(ExxonMobil)对业务集中于巴布亚新几内亚的InterOil 提出至少22亿美元的收购报价，赢得了InterOil公司的支持并超越了Oil Search 的出价。

艾克森美孚此举与法国道达尔 形成对抗。道达尔支持Oil Search的收购提议，同意购买InterOil在Elk-Antelope气田的部分股权。该气田可能利润丰厚。

Oil Search可以至少在7月21日之前提交一份修订后的报价。该公司表示，正在与道达尔协商提出更高的报价。

“双方正在进行积极的对话，且拥有灵活性，可以在三天的通知期内，也可以在InterOil与艾克森美孚达成协议后，提交一份修订后的报价，”Oil Search表示。

艾克森美孚提议以自己价值45美元的股票来换取每股InterOil股票，并另向Elk-Antelope气田逾6.2万亿立方英尺的资源支付0.9美元/百万立方英尺当量(mcfe)的价格。

相比之下，Oil Search公司提出以8.05股换取每股InterOil股票，按周五收盘价计算，对InterOil的估值是每股42.66美元。并另向Elk-Antelope气田逾6.2万亿立方英尺的资源支付0.77美元/百万立方英尺当量(mcfe)的价格。(完)