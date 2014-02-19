专访：亚开行敦促新兴市场促改革来抵御美联储撤场影响

路透东京2月19日 -亚洲开发银行(ADB)总裁中尾武彦周三敦促亚洲新兴经济体坚持稳健的宏观经济政策并促进结构性改革，来抵御美国削减大规模货币刺激措施可能带来的影响。

中尾武彦在接受路透专访时称，“尽管近期新兴市场动荡，但因基本面变得更为坚固，亚洲经济体不会重演上世纪90年代的金融危机。”

其还称，日本央行的量化宽松对亚洲经济体有正面作用，因其刺激日本在亚洲地区的直接投资。

不过其拒绝对日本央行可能再度放宽货币政策作出评论，称没有资料依据来判断利弊。

谈到中国，其称中国可以维持7%以上的经济增速，且相信中国当局会阻止影子银行问题引发违约或系统性风险。(完)

(编译 田建华; 审校 艾茂林)

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