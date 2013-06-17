专访：非洲开发银行总裁称资源公司剥削非洲

路透伦敦6月16日 - 非洲开发银行总裁Donald Kaberuka周日表示，发达国家在非洲经营业务的矿业和能源公司，应该要缴交更多的税金来帮助非洲脱离贫穷。

“实情是非洲真的被严重剥削，”Kaberuka对路透表示。他在前一日于八国集团(G8)峰会前与其他非洲代表参加在伦敦举行的会议，该会议主要讨论贸易(trade)、透明化(transparency)、及税赋(tax)的3T议题。

“非洲希望能够透过贸易和投资来自行脱离贫穷，这部分要靠确保天然资源行业的透明度和稳健治理来完成。”

英国主办今年的G8峰会，将在周一和周二于北爱尔兰举行。

Kaberuka在周六参加午宴，与英国副首相克莱格，以及迦纳、几内亚、塞内加尔、索马里及坦尚尼亚的总统，还有尼日利亚(奈及利亚)财长商讨相关议题。这些国家都拥有能源或矿业资源。

“这被视为共同的议题，不只是G8议题，我们要确定大家都有付出应有的关注，”Kaberuka表示。

非洲，特别是撒哈拉沙漠以南地区，过去几年经济增长强劲，Kaberuka称这种趋势要得益于2005年G8峰会做出的对非洲最贫穷国家免除债务的决定。

非洲开发银行预测今年非洲经济增长率为4.8%，不包括南非的撒哈拉以南地区增速最快，可能高达6.6%。

但10年来发达国家首次削减对非洲的援助，因此非洲需要想办法提高利用效率。

“我们要开始更加明智地利用资金，这很重要，”Kaberuka表示。他指的是非洲开发银行计划中的基础设施基金，该基金将以捐助资金和非洲自己的储蓄作为基础，通过发行债券为该地区的基础设施融资。

非洲开发银行计划利用该融资工具最高发行500亿美元债券，Kaberuka预计会获得A级的债信评级。

Kaberuka也对金砖国家成立金砖国家开发银行的计划表示欢迎。金砖国家包括巴西、俄罗斯、印度、中国和南非。

“这在基础设施建设方面将会是一个很好的合作伙伴，”他表示。(完)

(编译 戴素萍/李春喜; 审校 张明钧/王丽鑫)

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