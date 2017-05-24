专访：阿尔及利亚称OPEC延长减产 到年底时可缓解供应过剩

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透维也纳5月24日 - 阿尔及利亚能源部长布塔法(Noureddine Boutarfa)周三表示，他预期石油输出国组织(OPEC)把减产行动延长九个月，到2017年底时将帮助缓解全球原油供应过剩局面，并可能把油价推高到每桶55美元以上。
OPEC周四将在维也纳正式召开会议，讨论是否延长去年12月达成的减产协议。根据该协议，OPEC成员国和11个非OPEC产油国同意在2017年上半年将石油产量削减约180万桶/日。
目前为止的讨论聚焦于三种可能：将现有减产协议延长六个月至2017年底，或延长九个月至2018年3月，或延长六个月、但可选择进一步延长三个月。
“没有国家称‘我们反对九个月’...你不能先说延长六个月，然后又再加三个月。那会给市场释出错误信息，”布塔法对路透表示。
他称延长九个月的主要理由在于，每年年初的石油需求通常都较为疲弱。
他说，他预期到2017年底石油库存可能降至五年平均水准。
“在今年底前，油价可能突破每桶55美元。对于阿尔及利亚来说，油价越高越好，但预算假定2017年油价在每桶50美元，2018年在55美元。55-60美元对于阿尔及利亚可能是可以接受的价格。”(完)
(编译 张涛/王琛；审校 高琦/蔡美珍/艾茂林)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约6月23日 - 油价周五上涨，受美元走弱提振，但本周为连续第五周周线下跌，因石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动未能大幅减少全球过剩库存。
路透6月23日 - 美国股市周五收盘涨跌互现，科技股上涨抵消金融股颓势，推高纳斯达克指数，扶助美股三周来首次录得周线上涨。