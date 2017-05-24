专访：阿尔及利亚称OPEC延长减产 到年底时可缓解供应过剩

路透维也纳5月24日 - 阿尔及利亚能源部长布塔法(Noureddine Boutarfa)周三表示，他预期石油输出国组织(OPEC)把减产行动延长九个月，到2017年底时将帮助缓解全球原油供应过剩局面，并可能把油价推高到每桶55美元以上。

OPEC周四将在维也纳正式召开会议，讨论是否延长去年12月达成的减产协议。根据该协议，OPEC成员国和11个非OPEC产油国同意在2017年上半年将石油产量削减约180万桶/日。

目前为止的讨论聚焦于三种可能：将现有减产协议延长六个月至2017年底，或延长九个月至2018年3月，或延长六个月、但可选择进一步延长三个月。

“没有国家称‘我们反对九个月’...你不能先说延长六个月，然后又再加三个月。那会给市场释出错误信息，”布塔法对路透表示。

他称延长九个月的主要理由在于，每年年初的石油需求通常都较为疲弱。

他说，他预期到2017年底石油库存可能降至五年平均水准。

“在今年底前，油价可能突破每桶55美元。对于阿尔及利亚来说，油价越高越好，但预算假定2017年油价在每桶50美元，2018年在55美元。55-60美元对于阿尔及利亚可能是可以接受的价格。”(完)