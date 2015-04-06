专访：倚阿里巴巴撑腰之利 电商新星ShopRunner意在中国大展宏图

图为位于杭州的阿里巴巴集团总部的一处公司标识。 REUTERS/Aly Song

路透加州4月5日 - 美国电子商务新兴公司ShopRunner获得阿里巴巴(BABA.N)投资支持，某些作法风格神似对手亚马逊(AMZN.O)，Shoprunner首席执行官(CEO)Scott Thompson接受专访时称，过去一年公司用户已成长一倍以上，希望2015年再创同样佳绩。

ShopRunner成立仅五年，随着用户数冲高，或许能够吸引更多重视便利及经验甚于省钱的客户，同时也利用与阿里巴巴的合作关系，协助更多美国零售商向中国中产阶级销售产品。

ShopRunner效法了一些亚马逊的创新设计：两日运费为79美元，低于亚马逊的99美元。另外，ShopRunner设有快速结帐功能，类似于亚马逊的一键下单(one-click-buying)设计。

但Thompson指出，ShopRunner的目标比较接近于成为一个线上购物中心，涵盖各式品牌，而不是一个像亚马逊或eBay那样重视最低价格的市集。

ShopRunner让其合作伙伴掌握客户数据和关系。该公司的合作伙伴包括Cole Haan、Under Armour (UA.N)和Neiman Marcus等。

“这些公司花了很多钱好好经营自身品牌，”Thompson在接受路透专访时称。“我想要赢得那些追求合理价格的客户，但我希望他们的购物体验是可预期的。”

目前有很多初创企业都在蚕食亚马逊在线上领域的支配地位，ShopRunner是其中之一。

其中是否有任何一家企业能够撼动行业版图，还有待观察。例如，即将推出的Jet正在迅速向投资者筹资，希望能在最低价购物领域另辟蹊径。

ShopRunner目前拥有240万会员，但仍不清楚有多少用户是透过美国运通(AXP.N)加入。美国运通是ShopRunner的投资者，持卡人可免费加入ShopRunner会员。

除了上述数据之外，Thompson称会员消费的广度增加，就好像是购物者到购物中心时，这家采购完了也会到隔壁商家采买一样。交叉购物、也就是会员从单纯只到某一两家零售商采购转为到更多商家采购，有这样消费行为的会员在2014年增长近60%，在这之前不到20%。

Thompson称，“这就好像购物中心里的旧有商家吸引客人进来，周边商家也跟着受惠一样。”

中长期而言，Thompson希望能够进一步运用与阿里巴巴的关系；阿里巴巴在2013年以2.02亿美元取得ShopRunner的39%股权。

目前有多家美国电子商务公司与阿里巴巴和其关系企业支付宝合作，以协助美国零售商与中国接轨，而ShopRunner是其中之一。

ShopRunner协助Neiman Marcus及Cole Haan等品牌向中国买家进行营销，支付方式即为通过支付宝旗下的ePass服务，该服务的目标是让中国顾客能以简便方式从美国零售商购买商品并支付货款。

作为阿里巴巴在美国最大的单笔电商投资，ShopRunner将在支付宝的努力中发挥关键作用，尽管它与阿里巴巴没有持股的网站也有合作关系。

Thompson不愿透露细节，只是表示ShopRunner自己在近四个月通过支付宝出售商品的情况进展良好，体现了中国市场的巨大潜力，而像百思买这样的零售商费了几年的力气都没有在中国市场取得进展。

有一些证据显示阿里巴巴的计划正在起效。Gilt.com自从与阿里巴巴和支付宝开始合作以来，对中国的销售已实现翻倍。

支付宝美国总裁李景明周三在旧金山的一场会议上称，没有什么知名度的维他命和保健品供应商iHerb在六个月的时间内，就实现了营收增长693%。

“三年内，这将成为又大又极其吸引人的生意，”Thompson说。“现在只是初期。机会太大了，必须抓住，不容错过。”(完)

(编译/审校 蔡美珍/汪红英/张明钧/白云/高琦/孙茉莉)

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